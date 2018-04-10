Неизвестные совершили "дерзкое" нападение на машину Укрпочты, похитив деньги для выплаты пенсий

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Злоумышленники похитили 200 тысяч гривен
Фото: полиция

Злоумышленники похитили 200 тысяч гривен

Во вторник, 10 апреля, на автодороге в районе села Острая Могила Ставищенского района Киевской области неизвестные совершили разбойное нападение на автомобиль Укрпочты.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи Укрпочты и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных лиц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники подрезали служебный автомобиль и, использовав слезоточивый газ, похитили около 200 тысяч гривен.

После этого бандиты подожгли один из своих автомобилей и скрылись.

"От пламени также сгорел транспортное средство пострадавших", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестный захватил отделение Укрпочты. Взяв в заложники 9 взрослых и двух детей, мужчина заявил, что у него при себе взрывчатка.

В итоге силовики обезвредили и арестовали злоумышленника.

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