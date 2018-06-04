Неизвестные разбили в Харькове мемориальную доску советского военачальника Жукова

Памятная доска была установлена на здании школы

В воскресенье, 3 июня, неизвестные разбили в Харькове мемориальную доску советского военачальника Георгия Жукова, установленную на улице Семинарской.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"В Новобаварский отдел полиции поступила информация о том, что на фасаде школы неизвестные разбили мемориальную мраморный доску. На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пророссийский мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал от полиции взять под охрану "несуществующие" советские памятники.