04 июня 2018, понедельник

Неизвестные разбили в Харькове мемориальную доску советского военачальника Жукова

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Памятная доска была установлена на здании школы
Фото: полиция

Памятная доска была установлена на здании школы

В воскресенье, 3 июня, неизвестные разбили в Харькове мемориальную доску советского военачальника Георгия Жукова, установленную на улице Семинарской.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"В Новобаварский отдел полиции поступила информация о том, что на фасаде школы неизвестные разбили мемориальную мраморный доску. На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пророссийский мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал от полиции взять под охрану "несуществующие" советские памятники.

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