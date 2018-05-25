Неизвестные распылили газ из баллончика в Киевской патриархии

В пятницу, 25 мая, в Киеве двое неизвестных распылили газовый баллончик в помещении Киевской патриархии на улице Пушкинской в ​​Шевченковском районе.

Как сообщили в столичной полиции, в результате распыления газа раздражающего действия отравилась служительница.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. По предварительным данным, мужчины совершили правонарушение из хулиганских побуждений.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве в разгар подготовки к финалу Лиги чемпионов полиция обнаружила у нескольких групп молодых людей пиротехнику, маски и балаклавы.