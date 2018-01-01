Неизвестные пытались повредить Мемориал орлят на Лычаковском кладбище во Львове Сегодня, 18:41 41 Цей матеріал також доступний українською Мемориал орлят - польский военный памятник во Львове Red 81 via Wikipedia

Охрана Лычаковского кладбища во Львове задержала четырех человек за повреждение конструкций вокруг скульптур львов на территории Мемориала орлят.

Мемориал орлят - польский военный памятник во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР и против большевиков. Они были похоронены на кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.

Как сообщила пресс-служба мэрии, инцидент произошел около 14:50 в воскресенье, 9 декабря.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестных молодых людей, которые пытались повредить конструкции у львов. После задержания их передали полиции.

Повреждение на конструкциях незначительны, выломан кусок площадью примерно 35 см.

Две исторические скульптуры львов, которые вывезли с кладбища в 70-х годах, вернули на место в декабре 2015 года. Их перевозку осуществили по инициативе Министерства культуры Польши без согласования с Украиной. Из-за этого скульптуры закрыли деревянными щитами.

За последнее время щиты несколько раз ломали. Последний раз - в конце ноября.