В Херсонской области оккупанты закапывают в траншеи бочки с неизвестным веществом: в ОК Юг объяснили, что это может быть
Оккупанты закапывают в траншеи неизвестные бочки (Фото:Inform Napalm)
В Херсонской области оккупанты закапывают в траншеи бочки с неизвестным веществом. Соответствующие фото и видео начали распространяться в Сети.
Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила, для чего войска РФ могут это делать.
По ее словам, у командования есть несколько версий, но они не для разглашения.
Гуменюк подчеркнула, что если распространение этих кадров в интересах оккупантов, то это пропагандистская задача, направленная на запугивание украинцев.
«Единственное, что можем сказать, никакой паники быть не может… Они (оккупанты — ред.) пробуют продолжать психологическое давление на местное население. Мы знаем все возможные угрозы и работаем с населением тех регионов, где это возможно, они все осведомлены и знают, как правильно действовать», — отметила она.
Ранее Гуменюк сообщала, что на юге Украины российские оккупационные войска нигде не продвигаются вперед и не имеют возможности этого делать.