Взять деньгами. Можно ли во время войны вместо отпуска получить отпускные 12 марта, 08:08 Можно ли во время войны вместо отпуска получить отпускные (Фото:dobrovolskayaemail@gmail.com/depositphotos)

Ежегодный основной отпуск в Украине предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который исчисляется со дня заключения трудового договора. Однако во время войны законодательством Украины предусмотрены дополнительные правила.

Главный государственный инспектор отдела по вопросам труда восточного региона управления инспекционной деятельности в Днепропетровской области Юлия Кондрашева рассказала, могут ли работники пойти в ежегодный оплачиваемый отпуск или получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск с учетом военного положения в Украине.

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Отпуск во время войны

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Статьей 2 Закона Украины Об отпусках от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР установлен запрет замены отпуска денежной компенсацией, кроме случаев, предусмотренных ст. 24 настоящего Закона. Это происходит в случае увольнения работника, когда ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

В то же время получить денежную компенсацию ежегодного отпуска можно и без увольнения с работы. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть менее 24 календарных дней. То есть по желанию работника после использования им за рабочий год, за который предоставляется отпуск, 24 дня ежегодного отпуска, за остальные дни неиспользованного ежегодного отпуска за этот же рабочий год ему может быть выплачена денежная компенсация. Обращаем внимание, что на период действия военного положения приостановлена обязанность работодателя предоставлять неиспользованный ежегодный отпуск в течение не более 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск, а также запрет непредоставления ежегодного отпуска полной продолжительности в течение двух лет подряд.

Очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, и доводится до сведения всех работников. При составлении графиков учитываются интересы производства, личные интересы работников и возможности их отдыха.