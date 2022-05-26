Из-за нехватки топлива в городе. В Сумах коммунальные автобусы будут ездить только в часы пик

26 мая, 17:47
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В Сумах коммунальные автобусы будут ездить только в часы пик (Фото:КП СМР «Электроавтотранс

В Сумах коммунальные автобусы будут ездить только в часы пик (Фото:КП СМР «Электроавтотранс"/Facebook)

В Сумах коммунальные автобусы будут ездить только в часы пик в связи с нехваткой топлива в городе.

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Об этом сообщает Электроавтотранс.

«Из-за напряженной ситуации с горючим, в ближайшее время коммунальные автобусы будут осуществлять перевозку в пиковые часы», — говорится в сообщении.

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Электроавтотранс сообщил, что утром автобусы будут осуществлять перевозку с 6:30 до 9:30, а вечером с 16:30 до 18:00.

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«Со своей стороны КП СМР "Электроавтотранс" делает все в пределах технических возможностей, чтобы пассажиры отдаленных районов не остались без коммунального транспорта», — заявил директор КП Электроавтотранс Андрей Новик.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Транспорт Сумы Топливо Война России против Украины

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