Из-за нехватки топлива в городе. В Сумах коммунальные автобусы будут ездить только в часы пик 26 мая, 17:47 Цей матеріал також доступний українською В Сумах коммунальные автобусы будут ездить только в часы пик (Фото:КП СМР «Электроавтотранс"/Facebook)

В Сумах коммунальные автобусы будут ездить только в часы пик в связи с нехваткой топлива в городе.

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Об этом сообщает Электроавтотранс.

«Из-за напряженной ситуации с горючим, в ближайшее время коммунальные автобусы будут осуществлять перевозку в пиковые часы», — говорится в сообщении.

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Электроавтотранс сообщил, что утром автобусы будут осуществлять перевозку с 6:30 до 9:30, а вечером с 16:30 до 18:00.

«Со своей стороны КП СМР "Электроавтотранс" делает все в пределах технических возможностей, чтобы пассажиры отдаленных районов не остались без коммунального транспорта», — заявил директор КП Электроавтотранс Андрей Новик.

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