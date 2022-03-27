Львовская нефтебаза в результате ракетного удара РФ полностью уничтожена 27 марта, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Накануне ВС РФ нанесли по Львову сразу два ракетных удара (Фото:ГСЧС)

Несмотря на все усилия украинских спасателей, Львовская нефтебаза, поврежденная в результате удара ВС РФ, полностью уничтожена.

Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.

Война России против Украины — последние новости



«Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

По Львову было нанесено два ракетных удара, в результате которых серьезно пострадала гражданская инфраструктура.