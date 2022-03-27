Львовская нефтебаза в результате ракетного удара РФ полностью уничтожена

27 марта, 14:49
Цей матеріал також доступний українською
Накануне ВС РФ нанесли по Львову сразу два ракетных удара (Фото:ГСЧС)

Накануне ВС РФ нанесли по Львову сразу два ракетных удара (Фото:ГСЧС)

Несмотря на все усилия украинских спасателей, Львовская нефтебаза, поврежденная в результате удара ВС РФ, полностью уничтожена.

Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.

Война России против Украины — последние новости

«Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

По Львову было нанесено два ракетных удара, в результате которых серьезно пострадала гражданская инфраструктура.

Редактор: Олег Кононенко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Львов Российская агрессия Ракеты Нефтебаза Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ