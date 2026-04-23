В ночь на 23 апреля в Феодосии беспилотники атаковали нефтебазу, в других регионах оккупированного Крыма раздавались взрывы.

Об этом сообщает Крымский ветер.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе российские военные «отражают атаку ВСУ». По его словам, российские оккупанты сбили девять целей.

Реклама

В то же время местные жители сообщили о взрывах в оккупированном Крыму, а также о прилетах на нефтебазе в Феодосии.

В частности, по данным Крымского ветра, по этой нефтебазе — как минимум 5 «прилетов», возник пожар.

Инфографика: NV

7 октября 2025 года во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горела нефтебаза Морской нефтяной терминал. В городе вводили режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Днем 18 апреля Служба безопасности Украины сообщала о поражении в Крыму трех российских военных кораблей — БДК Ямал, БДК Азов и корабля неустановленного типа. Кроме того, дроны СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы Дельфин, радиолокационную систему МР-10М1 Мис-М1 и резервуары с топливом на нефтебазе Югторсан.