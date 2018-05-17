Неэффективные препараты и народная медицина вне закона. Что изменит предложенный Минздравом законопроект

Лишь три из 10 препаратов, которыми лечатся в Украине, относятся к категории основных лекарственных средств

Министерство здравоохранения разработало новый законопроект о рекламе лекарственных средств. Документ среди прочего запрещает актерам играть медицинских работников в рекламе медпрепаратов. За это в ведомстве предлагают наказывать штрафами. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Реклама - плохой советчик

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что 50% от всего рынка потребленных лекарств в прошлом году имели недоказанную клиническую эффективность. По ее словам, из 10 препаратов, которые охотно покупали украинцы, только три относятся к категории основных лекарственных средств. Все остальные - симптоматические и сопутствующие препараты просто недостаточно эффективны. Супрун отметила, что реклама - плохой советчик. Коммерция может негативно повлиять именно на того человека, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления.

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Коммерция может негативно повлиять именно на того человека, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления

Минздрав ограничен в вопросе контроля за рекламой лекарственных средств, отметил заместитель министра здравоохранения Роман Илык. Как следствие, на телевидении большую часть занимает именно реклама лекарственных средств, которая манипулирует информацией о препарате и его свойствах, отметил он.

Заместитель министра добавляет, что такая реклама побуждает украинцев заниматься самолечением и так называемой Google-терапией. По статистике, самолечением в Украине занимаются 70% больных. Это, по словам Илыка, приводит ко многим осложнениям.

Аптека не гарантирует надежности

В Европе и развивающихся странах, больные в стационаре принимают от 40% до 70% от всех лекарств. Украинцы в таких условиях получают лишь 9% лекарств. В Минздраве отметили, что в Украине требования к рекламе жестче, чем в вышеупомянутых странах. Однако сам механизм контроля рекламодателей является неэффективным, так как функции выявления нарушений и штрафования распылены между различными органами государственной власти.

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За ограничение рекламы лекарств выступают и сами медработники. Семейный врач, секретарь Общественного Совета при Минздраве Евгений Гончар отмечает, что те лекарственные средства, которые являются лидерами продаж, не используются в цивилизованном мире.

Стоит помнить, что непроверенные препараты могут вредить здоровью пациента. К тому же, их цена обычно выше цены на препараты, эффективность которых доказана.

Рынок лекарств в Украине оценивается в 70 млрд гривен. Фармацевты не переживают из-за возможных запретов в сфере рекламы, которые продвигает министерство, отметил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов. Вопрос рекламы, по его мнению, неплохо урегулирован в украинском законодательстве.