Почему Украине не хватает снарядов — объясняет Бутусов 24 октября, 20:01 Украинские военные стреляют в сторону российских позиций из самоходной гаубицы Гвоздика в Харьковской области, 17 октября (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ объяснил, почему Украине не хватает снарядов.



«Главная проблема, что у нас нет ни запасов, ни собственного производства снарядов. Вторая проблема, что наши западные партнеры (которые предоставили нам гораздо больше снарядов, чем у Украины было в начале войны), к сожалению, не могут удовлетворить все наши потребности для того, чтобы вести активные, масштабные боевые действия на большой линии фронта», — сказал Бутусов Радио НВ.

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Он подчеркнул, что страны Запада не готовились к такой большой наземной войне, «поэтому мы не можем получить столько снарядов, сколько нам требуется, чтобы вести активные боевые действия на 1500-километровом фронте».

«Третья проблема — это то, что Россия готовилась, в отличие от нас, к войне и создала большие запасы и производство собственных снарядов, которое она наращивает. И благодаря этому РФ может создавать огневое преимущество и применять большое количество снарядов. И применять авиацию, которая тоже наносит постоянные удары», — заявил главред Цензор.НЕТ.

Еще одной причиной нехватки снарядов Бутусов назвал необходимость сосредотачивать главные усилия на определенных направлениях.

«Когда мы сражаемся с россиянами на Харьковщине, Херсонщине, проводим наступательные операции, то это происходит только потому, что мы вынуждены концентрировать там все наши ресурсы, средства поражения. Напомню: враг имеет многократное преимущество в тяжелой технике, вооружении, боеприпасах. Чтобы мы могли достигать хоть какого-то временного паритета, мы вынуждены некоторые участки защищать без необходимой огневой поддержки, которая жизненно необходима. К сожалению, мы ведем жестокую, страшную войну против врага, до сих пор имеющего большое преимущество в вооружении», — сказал он.

О преимуществе российской армии в количестве танков, артиллерии и боеприпасов Бутусов уже говорил в эфире Радио НВ в начале октября.