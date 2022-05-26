Могут использовать для провокаций. Недалеко от острова Змеиный обнаружили захваченный оккупантами украинский катер 26 мая, 04:09 Цей матеріал також доступний українською Остров Змеиный (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Недалеко от острова Змеиный обнаружили один из малых бронированных артиллерийских катеров Военно-Морских сил ВСУ. Оккупанты захватили его в Бердянске в начале полномасштабного вторжения.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщило оперативное командование Юг.



Отмечается, что «по всей вероятности» враг будет пытаться использовать этот катер — возможно, под украинским флагом — для провокаций с обстрелом иностранных гражданских судов или прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона.

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Командование Юг отметило, что вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине 25 мая российские оккупанты совершили три налета вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Один из них украинские военные сорвали путем обстрела, в результате чего враг отступил.

За сутки Силы обороны юга уничтожили 20 оккупантов, две российские самоходные артустановки и одну зенитную, а также автомобильную технику. Враг продолжает воздушную разведку с целью выявления украинских позиций и способов противодействия вдоль берегов Одеской и Николаевскрй областей.

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