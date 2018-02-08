Под Одессой проходят морские учения кораблей НАТО

В учениях участвуют британские, турецкие и румынские корабли

В Черном море недалеко от Одессы проходят совместные учения двух постоянных морских групп Североатлантического альянса.

Как сообщает Думская, одна из них состоит из британского эсминца HMS Dunkan D37, турецкого фрегата TCG Gaziantep M490 и румынского ROS Regele Ferdinand F221.

Вторая группа специализируется на противодействии минной опасности. В нее входит военное гидрографическое судно HMS Enterprise H88, которое сопровождают турецкий тральщик TCJ Akcaj M270 и румынский ROS Lupu Dinescu M25.

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Согласно имеющейся информации, в ходе маневров проводятся совместные тренировки с посадками вертолетов.

Кроме того, по некоторым данным, в учениях также приняли участие румынские истребители.

Ранее сообщалось, что в Черном море прошли совместные тренировки украинской морской авиации и корабля НАТО.