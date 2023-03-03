Сложная система ПВО. Небо над Киевом и областью защищено от российских атак — Наев 3 марта, 17:46 Атака российских дронов на Киев, 27 февраля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В настоящее время небо над Киевом и областью защищено. Воздушные силы постоянно находятся в боевой готовности.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он уточнил, что системы ПВО были размещены по территории Киевской области.

«В настоящее время небо над столицей защищено. Такой вывод подтверждает разветвленная система различных образцов противовоздушной обороны, которые рассредоточены в определенных местах Киевской области», — сказал он.

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Он также добавил, что эти силы и средства совершают постоянный маневр на местности для того, чтобы враг не вычислил, где находятся наши средства противовоздушной обороны.

«Вся эта система постоянно поддерживается в боевой готовности. В частности, организовано своевременное оповещение и предоставление целеуказаний через соответствующие каналы системы управления. Благодаря этому, каждый расчет и экипаж в сжатые сроки получают свою отдельную задачу по отражению угрозы с воздуха», — отметил командующий.

3 марта пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что система украинской противовоздушной обороны будет усиливаться. В Воздушных силах, в частности, ожидают поставки дополнительных батарей и ракет к NASAMS, а также систем Patriot и SAMP/T.