Силы обороны юга в четверг, 3 июля, сообщили о проведении спецоперации во временно оккупированном Крыму, благодаря которой были уничтожены три вражеские РЛС Небо-М. Для этого использовали морские дроны.

В частности, операцию провели в ночь на 2 июля, сказано в заметке Сил обороны юга в Telegram.

Украинские военные применили морские дроны и ударные борта Лазарь. В Силах обороны сообщили о таких потерях врага:

РЛМ-М 55Ж6М Небо-М — 1 единица;

РЛМ-Д 55Ж6М Небо-М — 1 единица;

КУ РЛС 55Ж6М Небо-М — 1 единица;

«Это серьезный удар по системе радиолокационной разведки и противовоздушной обороны оккупантов! Минус глаза врага, которые отслеживали небо над нами», — говорится в заметке Сил обороны.

РЛС Небо-М является «очень сложным объектом для поражения», работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. Ее уничтожение существенно снижает возможность российских войск отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели, рассказывали ранее в Генштабе.

По данным Defence Express, оккупанты начали серийное производство РЛС Небо-М только в 2012 году, в 2017 году такие РЛС начали получать части противовоздушной обороны Центрального военного округа ВС РФ, расчеты станций должны были прикрывать рубежи россиян за Уралом и в Арктике.

В РФ утверждают, что Небо-М может обнаруживать баллистические цели на дистанции до 600 км и одновременно сопровождать 200 «трасс». Для развертывания такой станции нужно якобы всего 15 минут, а срок наработки до первого отказа составляет примерно 1000 часов.