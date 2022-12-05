В Нацполиции рассказали, что будут делать с украденным в Гостомеле граффити Бэнкси 5 декабря, 00:09 Граффити британского уличного художника-анонима Бэнкси в Гостомеле (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После экспертизы срезанное в Гостомеле Киевской области граффити британского художника Бэнкси хотят передать обратно местной громаде. За безопасностью всех остальных смогут следить местные органы правопорядка.



Об этом рассказал глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона в воскресенье, 4 декабря.

По его словам, 2 декабря группа людей демонтировала граффити с женщиной в противогазе, которое Бэнкси оставил на стене разрушенного оккупантами РФ дома в Гостомеле. С помощью деревянных досок и полиэтилена злоумышленники пытались его транспортировать, но их задержали полицейские.

Видео дня

На месте установили восьмерых человек: пятеро из них, включая организатора, — киевляне; трое – жители Черкасс. Они рассказали полиции, что срезали граффити, потому что якобы планировали продать его, а деньги передать для ВСУ.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Конечно, мы это послушали, но будем делать свою работу, расследовать и устанавливать истинные причины. Картина изъята, она находится в комнате хранения вещественных доказательств. Расследование сейчас продолжается», — сказал Небитов.

Граффити срезали днем. Это увидела местная жительница, которая около 11:30 сообщила о происходящем полиции. На место выехали наряды групп реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. В тот момент вандалы успели только упаковать картину — правоохранители их задержали.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 194 УКУ — повреждение имущества. Но поскольку это имущество не оценено, пока нет собственника и заявителя, квалификацию дела могут изменить, говорит Небитов.

Андрей Небитов возле срезанного граффити Бэнкси / Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Сейчас полиция ждет проведения искусствоведческой экспертизы. Где хранить картину, решали с главой Киевской ОВА Алексеем Кулебой и министром культуры Александром Ткаченко. В комнате для доказательств Бучанского управления полиции Киевской области хранят и стул, который был частью инсталляции. После оценки картины местные органы власти обратятся относительно причинения вреда, а затем будет квалификация и объявление подозрений.

«Вопрос есть один — если это было нарисовано в громаде, то в громаде должно оставаться. Какое конкретное местонахождение этого рисунка будет в будущем, будет определять местная громада и органы власти», — добавил Небитов.

Всемирно известный британский анонимный художник Бэнкси побывал в Украине и создал в Киеве и Киевской области семь граффити. Большинство из них нарисовано на развалинах домов, уничтоженных российскими оккупантами в феврале—марте 2022 года.