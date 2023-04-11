Завершено проектирование нового отделения полиции в Бородянке: как он будет выглядеть
Здание будет построено на средства американского бизнесмена Говарда Баффета (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)
Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что завершено проектирование нового здания отдела полиции в Бородянке.
Новое отделение Нацполиции будет построено за деньги американского бизнесмена Говарда Баффета.
"Новое, современное, технологичное и удобное административное здание полиции - это весомый шаг для безопасности города, и главное - толчок для восстановления всех сфер жизни и социально-экономического развития. Уже завершено проектирование, и сегодня Говардом фактически дан старт строительству", - сообщил Небитов. .