Завершено проектирование нового отделения полиции в Бородянке: как он будет выглядеть

11 апреля, 03:33
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Здание будет построено на средства американского бизнесмена Говарда Баффета (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Здание будет построено на средства американского бизнесмена Говарда Баффета (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что завершено проектирование нового здания отдела полиции в Бородянке.

Новое отделение Нацполиции будет построено за деньги американского бизнесмена Говарда Баффета.

"Новое, современное, технологичное и удобное административное здание полиции - это весомый шаг для безопасности города, и главное - толчок для восстановления всех сфер жизни и социально-экономического развития. Уже завершено проектирование, и сегодня Говардом фактически дан старт строительству", - сообщил Небитов. .

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киевская область Нацполиция Бородянка

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