Не за деньги работаем. Аласания рассказал о премировании сотрудников Общественного телевидения Вчера, 19:48 266 Цей матеріал також доступний українською EPA Зураб Аласания EPA

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, уволенный 31 января Наблюдательным советом компании, рассказал о премировании своих сотрудников.

Согласно его заявлению в интервью Радио НВ, премии в компании назначаются Набсоветом - в последний раз это произошло в 2017 году, однако, как утверждает Аласания, они до сих пор не были выписаны.

"Я не выписываю себе премии - по контракту это делает Наблюдательный совет. <...> Последний раз [назначение премий] было в 2017 году, и до сих пор не все ее получили", - сказал он.

По словам Аласании, заработные платы в телерадиокомпании не соответствуют уровню рыночных.

"Там не за деньги работают. За такие деньги менеджеры такого уровня, какие есть в правлении, работали бы абсолютно спокойно на национальных каналах и получали бы абсолютно другие деньги", - подчеркнул он.

Напомним, 31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

В обнародованном самим Аласанией отрывке проекта соответствующего решения Набсовета было указано, что его отстранение с должности связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.

Такими назвали, в частности, Крестный ход за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.

В ответ на это председатель Набсовета НОТУ Татьяна Лебедева заявила, что увольнение руководителя UA:Перший не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц государства.

"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности, Зураб Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного совета Вячеславом Козаком и лишь частично вошел в окончательное решение Совета", - отметила она.

В Администрации президента также отреагировали на увольнение главы НОТУ: там заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.

Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года.

Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожья и ряда других телерадиокомпаний.