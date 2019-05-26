Не выдержал нагрузки: новый пешеходный мост в центре Киева временно закрыли Сегодня, 17:52 3566 Цей матеріал також доступний українською dtp.kiev.ua/Facebook Мост не выдержал нагрузки dtp.kiev.ua/Facebook

В воскресенье, 26 мая, представители Муниципальной стражи Киева и полиции перекрыли вход на новый велосипедно-пешеходных мост в центре Киева.

«Мост перекрыт… Не выдерживает нагрузки», — рассказал один из охранников в комментарии Информатору.

По его словам, решение о временном закрытии моста принято из соображений безопасности. Предварительно, мост закрыли на ближайшие два часа.

При этом представитель Муниципальной стражи подтвердил информацию о том, что на стеклянном полу моста появились трещины. Причины появления повреждений пока неизвестны.

Киев Оперативный сообщает, что стекло треснуло после того, как группа неизвестных стала прыгать по поверхности.

Напомним, что поверхность стеклянного пола пешеходно-велосипедного моста в центре Киева на следующий день после открытия покрылась мелкими трещинами.

25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост, который соединил арку Дружбы народов и Владимирскую горку.

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир протестировали стеклянный пол на прочность.