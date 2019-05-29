Не варишь борщ — не будем вместе. Роман Винтонив и Ярослава Кравченко — о гендерных стереотипах и борьбе с ними Вчера, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Фото: Александра Серафимович / Стиль: Евгения Скварская / Make-up: Юлия Ткаченко Главная идея HeForShe — привлечение юношей и мужчин в качестве послов движения Фото: Александра Серафимович / Стиль: Евгения Скварская / Make-up: Юлия Ткаченко

Ведущие канала Телебачення Торонто Роман Винтонив и Ярослава Кравченко стали послами движения HeForShe в Украине от ООН Женщины, цель которого — противодействие гендерным стереотипам.

Гендерные стереотипы, неравная оплата труда, домашнее насилие и агрессивное отношение к женщинам — с этими и другими проблемами, имеющими отношение к теме гендерного равенства, призвано бороться движение HeForShe.



Эту кампанию в 2014-м начала актриса Эмма Уотсон совместно с ООН Женщины. В 2018-м инициативу запустили и в Украине. Главная идея — привлечение юношей и мужчин в качестве послов движения, которые будут пропагандировать идеи равенства между мужчинами и женщинами. Первыми послами движения стали певец Дмитрий Шуров, известный как Pianоboy, и его сын Лев Шуров.

В этом году кампания HeForShe в Украине отступила от идеи, где представителем движения должен быть исключительно мужчина. Поэтому новыми послами в 2019-м стали ведущие шоу #@)₴?$0 на ютуб-канале Телебачення Торонто — Роман Винтонив, также известный как Майкл Щур, и Ярослава Кравченко, основательница Дикого театра.

Репортер НВ Саша Горчинская поговорила с Романом и Ярославой о том, чем именно они будут заниматься как представители движения HeForShe и с какими гендерными стереотипами сталкивались на собственном опыте.

Расскажите о своей новой миссии: чем вы должны заниматься как послы движения?

Роман Винтонив: По сути, мы должны транслировать основные ценности движения.

HeForShe — это кампания о том, как мужчины могут помочь женщинам быть счастливыми. Если раньше мы просто делали все так, как привыкли, то теперь должны спрашивать: а как вы хотели бы, чтобы было? Как будет лучше для вас?

Женщины долго были в неравном положении по сравнению с мужчинами. Сейчас ситуация понемногу улучшается, однако еще мы до сих пор видим, что большинство руководителей — это мужчины, у мужчин часто выше заработная плата. Если мы должны снять эти преграды — я как мужчина готов это делать, способствовать этому.

Ярослава Кравченко: Есть календарь запланированных заранее мероприятий — и в Украине, и за рубежом — где мы будем участвовать как вместе, так и порознь. К концу года их в этом списке уже 6 или 7, но, возможно, таких событий будет больше.

Планируются ли какие-то мероприятия в образовательной сфере? Возможно, вы готовы провести уроки для школьников на тему сексуального воспитания и т.д.?

Роман Винтонив: Честно говоря, я не вижу это в формате урока. И не уверен, что хотел бы это рассказывать именно на уроке в школе. Если вспоминать себя, то я имел определенные предубеждения относительно того, о чем говорят нам во время уроков. Все как-то слишком официально.

Это должна быть какая тусовка, более неформальная. Где все присутствующие чувствовали бы себя свободно.

Ярослава Кравченко: Когда видишь такие штуки, как репортаж из львовской школы, где недавно учительница пугала детей геями и говорила, что если зайдешь в туалет после гея, то обязательно умрешь, то понимаешь, что, в первую очередь, работать здесь нужно не с учениками, а с педагогическим составом.

С какими стереотипами или предубеждениями сталкивались лично вы?

Роман Винтонив: Мне, например, трудно плакать. Капец как трудно, почти невозможно. Есть фильмы, которые хватают за душу, но я не могу заплакать. Не знаю, предубеждение ли это. Видимо, это следствие той мысли будто «мужчины не плачут».

Наоборот, я даже завидую тем, кто может заплакать. Сентиментальность — это даже как-то романтично.

Каждый может быть тем, кем он хочет. Думаю, это и есть главный месседж этого движения

Также я раньше открывал женщинам дверь, а теперь кто-то может сказать, что это сексизм. Хорошо, если кому-то это не ок, тогда я должен действовать иначе — так, чтобы было ок.



Ярослава Кравченко: Все мы с детства «упакованы» определенным набором «программ», то есть запрограммированы на что-то. И часто начинаем обращать на это внимание, только когда нам правильно поставят вопрос. То есть, например, «мужики не плачут»: а точно? А ты хотел бы заплакать? Не хочешь, не можешь? И тогда на это действительно обращаешь внимание.

Я сталкивалась также с различными предубеждениями по поводу приготовления пищи. Например, что «мужики не готовят» и им «не место на кухне». У меня по этому поводу болит, потому что ко мне все время в отношениях были претензии, а почему я не готовлю. Мол, ты не умеешь варить борщ, поэтому мы не можем быть вместе. А кто сказал, что я должна варить?

Роман Винтонив: Кстати, у меня тоже была такая штука — уверенность, что готовить должна женщина. И сейчас понимаю, что нет, ничего она [женщина] никому не должна. Она выполняет те же функции, которые равны моим.

Это тяжелый момент, ведь это о представлении домашнего идеального счастья. А оно формируется часто на том опыте, который ты получил от родителей. Хочешь, не хочешь, но оно переносится. А тогда приходится смириться с тем, что в твоей жизни это не так. Но это не значит, что ты от этого не счастлив.

Да, это один из распространенных стереотипов — что мужчина — это «добытчик», который приносит в семью деньги, а женщина должна сидеть дома и варить борщ.

Роман Винтонив: раз идея этого движения в том, что ты должен выслушать своего партнера, услышать, где ему не комфортно и что хотелось бы изменить. Неважно, кто ты при этом: мужчина или женщина. Ты должен услышать другую сторону.

Ярослава Кравченко: Сейчас акценты стоят больше на защите женщин. Частично благодаря движению #MeToo, которое дало возможность женщинам наконец заговорить.

Но в действительности же, следует понимать, что и мужчины и от этого страдают. Например, от домашнего насилия.

У меня есть такие знакомые мужчины, например. Их бьют, угрожают, что если мужчина уйдет из семьи, то ему что-то сделают, или женщина что-то сделает себе. Это не единичные случаи, к сожалению. И это психологическое насилие, прежде всего.

Думаю, дело еще и в том, что большинство мужчин просто боятся признать перед другими, сказать публично, что их бьет или подавляет жена. Признать себя жертвой женщины — многим это кажется чем-то слишком унизительным. Опять же, из-за стереотипов, что «мужик должен быть главным».

Роман Винтонив: Мне кажется, у нас сейчас период изменения правил. Мы задумываемся над тем, кто придумал эти правила и почему именно так. Если кому-то некомфортно жить по этим правилам — то давайте их менять.

Но в действительности, несмотря на различные предубеждения о лидерстве, не все мужчины стремятся быть лидерами. То есть кому-то реально комфортнее, если главная — женщина. И в этом не должно быть ничего плохого.

Каждый может быть тем, кем он хочет. Думаю, это и есть главный месседж этого движения.