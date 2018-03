Не только Facebook: Cambridge Analytica использовала украинок для политических провокаций

Дискриминация политиков с помощью симуляции подкупа и провокаций "украинских девушек" – такие методы входили в арсенал действий британской аналитической компании Cambridge Analytica, оказавшейся в центре скандала из-за незаконного использования данных 50 млн пользователей Facebook, в том числе в пользу Дональда Трампа в ходе президентских выборов в США.

Об этом идет речь в специальном расследовании британского телеканала Channel 4 о методах работы Cambridge Analytica. Журналисты провели целую спецоперацию: выступив в роли представителей одного из политиков Шри-Ланки, они обратились к Cambridge Analytica с просьбой помочь своему кандидату добиться успеха на местных выборах.

В итоге представители Channel 4 записали на скрытую камеру серию встреч с руководителями Cambridge Analytica, в ходе которых топ-менеджеры компании рассказали о ее вмешательстве в десятки избирательных кампаний по всему миру, включая выборы в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. Разоблачающие видео обнародованы в итоговом репортаже телеканала.

Из Украины с любовью

В частности, когда журналист Channel 4 спросил, могут ли специалисты Cambridge Analytica помочь "накопать" что-либо компрометирующее на оппонентов виртуального ланкийского кандидата, глава компании Александр Никс предложил несколько вариантов дискредитации политических соперников.

"Мы можем предложить крупную сумму денег кандидату, к примеру, предложить профинансировать его кампанию в обмен на землю, а затем запишем все это на видео, скроем лицо нашего человека и опубликуем в интернете", - рассказывает Никс о возможных провокациях в пользу своих клиентов.

"Мы можем подослать девушек к дому кандидата", - предложил глава Cambridge Analytica Александр Никс

"Мы также можем подослать девушек к дому кандидата", - озвучил Никс идею провокации с намеренным соблазнением политиков, отмечая, что в арсенале компании есть "еще много чего". При этом он уточнил, что это могут быть "украинские девушки" – по словам главы Cambridge Analytica, "они очень красивы и это отлично работает".

Уже после обнародования скандальных видео официальные представители Cambridge Analytica отвергли использование подобных провокаций, заверив, что с журналистом они "разыграли несколько нелепых вымышленных сценариев".

Интернет-манипуляции

В ходе четырех месяцев встреч с журналистами Channel 4, состоявшихся с ноября 2017 года по январь 2018-го, топ-менеджеры Cambridge Analytica рассказали и о том, как их компания использует интернет и соцсети для продвижения интересов своих клиентов.

Так, Марк Тернбулл, глава CA Political Global, раскрыл механизмы продвижения необходимых материалов. "Мы просто помещаем информацию в кровоток интернета, а затем смотрим, как она набирает обороты, время от время немного "подгоняя" процесс, словно на дистанционном управлении, - отметил Тернбулл.

При этом, по его словам, важнейшая задача для Cambridge Analytica – избежать подозрений в пропаганде. "Потому что в тот момент, когда вы думаете, что это пропаганда, следующий вопрос – кто за этим стоит?" - признал Тернбулл.

Глава Cambridge Analytica Александр Никс добавил, что в подобных процессах его компания готова скрывать свое истинное лицо в интересах клиентов – подписывать контракты через подставные фирмы, а также работать через фейковые ID и веб-сайты, представляться студентами-исследователями, туристами и т.д. "У нас множество вариантов и в этом у меня большой опыт", - заявил Никс журналистам Channel 4 во время скрытой съемки.

Обвинения против Cambridge Analytica

Скандал вокруг компании Cambridge Analytica разгорелся после того, как издания The New York Times и The Observer of London выяснили, что британская фирма злоупотребляла данным 50-ти миллионов пользователей Facebook в политических целях. Это дело считается одной из крупнейших утечек данных в истории социальной сети.

Представители Cambridge Analytica использовали данные пользователей Facebook в ходе кампании в пользу Дональда Трампа / Фото ЕРА

В расследовании говорится, что сбором персональных данных Cambridge Analytica начала заниматься еще в 2014 году. В 2015 году компания получила личную информацию пользователей, заплатив за нее российско-американском академику Александру Когану, который собирал данные якобы для академических исследований. Ранее Коган получал гранты от российского правительства на изучение эмоционального состояния пользователей Facebook. Собирал данные россиянин благодаря приложению This is Your digital life.

В целом его загрузили 270 тысяч человек. Благодаря этому ему удалось получить информацию из примерно 50 млн профилей. Тогда Facebook требовал удалить приложение и уничтожить всю информацию о пользователях. Сейчас Cambridge Analytica фигурирует в двух расследованиях. В Великобритании - о роли компании в референдуме по Brexit, а в США - в рамках расследования о вмешательстве РФ в американские выборы президента 2016 года.

Украина – среди пострадавших?

Как рассказал в комментарии Радио НВ управляющий партнер коммуникационной группы Плас Ван Максим Саваневский, подобных масштабных информационных кампаний и скандалов стоит ожидать и в будущем.

Скорее всего, Коган и компания Cambridge Analytica собирали информацию не только о британцах и американцах, но и об украинцах, добавил Саваневский.

Украина была одной из первых жертв влияния через соцсети на то, как люди воспринимают информацию

"Мне кажется, что Украина была одной из первых жертв влияния через соцсети на то, как люди воспринимают информацию, как они взаимодействуют с ней", - считает Саваневский. По его словам, первые попытки манипулирования информационным полем через соцсети фактически произошли в Украине.

"Если мы посмотрим на то, что происходило в течение последних 4-5 лет, то есть за год-два до Майдана и в послемайданный период – то Россия как страна, которая действительно обладает достаточно мощными технологиями именно в соцсетях, я думаю, добилась неплохих успехов в этой сфере", - заявил эксперт.