Не спешите возвращаться в освобожденные города и села на юге Украины — Ким

10 ноября, 18:40
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей не спешить возвращаться в освобожденные города и села на юге Украины.

Об этом он сказал в обращении в Telegram.

«Те люди, которые выезжали раньше из Снигиревки, из других населенных пунктов не торопитесь возвращаться. Еще рано. Те, кто работал, связывайтесь со своим руководством, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала для того, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно», — сказал Ким.

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Глава ОВА добавил, что в настоящее время продолжается режим тишины и всю информацию об освобожденных населенных пунктах озвучивают ВСУ.

По его словам, в деоккупированные населенные пункты пока не пускают ни делегации, ни журналистов из-за опасности.

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Первые подтверждения по поводу начала освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября.

10 ноября появилось видео с украинскими военными в Снигиревке.

Снигиревка является одним из ключевых населенных пунктов. Она является удобным плацдармом на берегу реки Ингулец. Также это важный железнодорожный узел.

Снигиревка находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для удержания города ВС РФ стянули туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями.

Кроме Снигиревки ВСУ деоккупировали Павловку, Евгеньевку, Бобровый Кут, Брускинское, Борозенское и Киселевку около в 15 километрах от Херсона.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Юг Украины Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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