"Не снимайте, вызову адвоката". Обнародовано видео с Зайцевой, снятое в первые минуты после ДТП в Харькове

В Сети обнародовали видео, снятое в первые минуты после резонансного ДТП на улице Сумской в центре Харькова 18 октября 2017.
На нем одна из фигурантов дела, 20-летняя Елена Зайцева требует у очевидцев не снимать ее, угрожая адвокатом.
"Можете не снимать? Я вызову адвоката сейчас!", - обращается она к кому-то из людей, находившихся на месте ДТП.
Кроме того, судя по видео, водительского удостоверения у Зайцевой при себе не было, и она просила кого-то из знакомых привезти ей документы.
Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus после столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg отбросило в толпу пешеходов. В результате аварии погибли шесть человек.
Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Геннадия Дронова.
По словам Зайцевой, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда на перекресток выехал Volkswagen.
В то же время видеодоказательства свидетельствуют о том, что Зайцева поехала на красный сигнал, а водитель Volkswagen на желтый.
В свою очередь Дронов давать показания отказался.
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