"Не снимайте, вызову адвоката". Обнародовано видео с Зайцевой, снятое в первые минуты после ДТП в Харькове

Судя по видео, водительского удостоверения у Зайцевой при себе не было

В Сети обнародовали видео, снятое в первые минуты после резонансного ДТП на улице Сумской в центре Харькова 18 октября 2017.

На нем одна из фигурантов дела, 20-летняя Елена Зайцева требует у очевидцев не снимать ее, угрожая адвокатом.

"Можете не снимать? Я вызову адвоката сейчас!", - обращается она к кому-то из людей, находившихся на месте ДТП.

Кроме того, судя по видео, водительского удостоверения у Зайцевой при себе не было, и она просила кого-то из знакомых привезти ей документы.

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus после столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg отбросило в толпу пешеходов. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Геннадия Дронова.

По словам Зайцевой, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда на перекресток выехал Volkswagen.

В то же время видеодоказательства свидетельствуют о том, что Зайцева поехала на красный сигнал, а водитель Volkswagen на желтый.

В свою очередь Дронов давать показания отказался.