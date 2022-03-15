Спасатели призвали не сообщать адреса пострадавших от обстрелов оккупантов зданий

15 марта, 12:07
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По данным ГСЧС, 80% информации для наведения враг получает из открытых источников (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

По данным ГСЧС, 80% информации для наведения враг получает из открытых источников (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям призвали не сообщать адреса пострадавших от обстрелов российских оккупантов зданий, а также не спрашивать о номерах домов в соцсетях.

В ГСЧС отметили, что сейчас информация должна быть особенно взвешенной и максимально защищенной от возможности дать подсказку врагу.

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«Мы понимаем, что никто не желает увидеть свой дом в огне после обстрелов. Но мы все должны защитить тех, кто ликвидирует последствия вражеских атак, а также жителей тех домов, которые могут пострадать от лишней информации. 80% информации для наведения враг получает из открытых источников», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что будут жестко реагировать на все комментарии с просьбой указать адрес, и просят граждан также не отвечать на такие комментарии, если они еще не удалены.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/333005768867319
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   ГСЧС Война России против Украины

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