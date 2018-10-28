"Не представляю себя на сцене без нее". Актер Дизель Шоу заявил, что уходит из проекта

Актер Дизель Шоу Олег Иваница заявил, что покидает проект после гибели Марины Поплавской в ​​ДТП.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Не вижу себя больше в рамках проекта... Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене Дизель Шоу без нее. Не хочу. Ухожу", - написал он.

Напомним, что 20 октября на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская.

Актеры Дизель шоу перенесли осенний тур Very Special Original Party на начало 2019 года.