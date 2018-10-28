28 октября 2018, воскресенье

"Не представляю себя на сцене без нее". Актер Дизель Шоу заявил, что уходит из проекта

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Олег Иваница
Фото: Дизель Шоу/Facebook

Олег Иваница

Актер Дизель Шоу Олег Иваница заявил, что покидает проект после гибели Марины Поплавской в ​​ДТП.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Не вижу себя больше в рамках проекта... Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене Дизель Шоу без нее. Не хочу. Ухожу", - написал он.

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Не вижу себя больше в рамках проекта. Как ни стараюсь. Когда происходят трагические события, в голове колоколом звенит вопрос ПОЧЕМУ?? Он настолько пронзительный, что отсутствие ответа вообще неприемлемо. ПОЧЕМУ БЛИН??? Ответ начинаешь находить в самом себе. Потому что не подошёл к ней и не сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасное. И не слушать, когда она скажет что каждый из нас тут сидел, и что тут самое пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть... просто взять и увести ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не случилось! Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И Шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене Дизель Шоу без неё. Не хочу. Ухожу.

Допис, поширений Олег Иваница (@o_ivanitsa)

Напомним, что 20 октября на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская.

Актеры Дизель шоу перенесли осенний тур Very Special Original Party на начало 2019 года.

 

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