Не покладая рук. Насколько эффективными были украинские нардепы 8-го созыва

Самым эффективным законодателем за 4 года работы парламента стал президент. Более 80% инициированных им законопроектов стали законами, говорится в исследовании гражданской сети Опора, которая проанализировала работу Верховной Рады 8-го созыва. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Положительно проголосована также была почти треть законопроектов, внесенных в парламент правительством. Зато среди зарегистрированных депутатами законопроектов в силу вступили лишь 12%.

Что наработали украинские парламентарии

За 4 года работы ВР парламентарии более 6 млн раз выражали свою позицию во время голосований. Последних было 15 тыс., при этом за этот период украинский народный избранник в среднем пропустил каждое 5-е голосования.

Во время половины всех голосований парламентарии не голосовали или отсутствовали

В трети случаев - вообще не голосовал. А во время двух из пяти голосований нажимал кнопку за. Кнопку против нардепы нажимали только один из 100 раз, а в 7% случаев - воздерживались. Таким образом, несмотря на оппозиционную риторику многих политических сил, украинские парламентарии не высказывали такой позиции во время голосований в сессионном зале.

Более дисциплинированными как по работе в сессионном зале, так и по работе в комитетах оказались народные депутаты, избранные по списку партий. Зато один мажоритарщик в среднем присоединился к разработке 70 законопроектов в то время, как депутат-списочник - до 64. Однако именно у последних законодательная работа оказалась успешнее.

В общем парламент поддержал 447 законопроектов, инициированных депутатами, 280 - Кабмином и 135 - президентом. Активно ВР рассматривала именно законодательные инициативы президента - лишь 10% законопроектов, которые были инициированы им, до сих пор не рассмотрены.

Законопроекты

Парламентарии объединялись вокруг президентских законопроектов по вполне объективным причинам, отметил аналитик гражданской сети Опора Андрей Савчук. Значительная часть президентских законопроектов, которые были приняты, касались сферы международных отношений. Это в основном были какие-то обращения, ратификации договоров, добавил эксперт.

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Значительная часть законодательных инициатив перекочевывает из созыва в созыв и очень часто остается не только не принятой, но и не рассмотренной, добавил эксперт. По данным Опоры, только 12% от всей массы в течение 4 лет работы Верховной Рады стали законами.

Не более 40% украинский парламент рассмотрел, но решил не поддерживать. И почти половину от всех зарегистрированных законопроектов Верховная Рада еще не рассмотрела. Треть из них до сих пор прорабатывается в комитетах.

Голосование

Во время половины всех голосований парламентарии не голосовали или отсутствовали. Чаще всего так поступали представители депутатских групп Воля народа и Видродження, а также члены Оппозиционного блока.

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Депутаты этих парламентских объединений никак не высказывали свою позицию во время 4 из 5 голосований.

Нардепы объединялись преимущественно вокруг законопроектов из сферы международных отношений

Депутаты не голосуют ни за, ни против из-за политического инфантилизма и отсутствия политической культуры, отметил директор Центра общественных исследований Украинский меридиан Дмитрий Левусь. Еще одна из главных причин, по словам эксперта, лежит в опасениях нести ответственность.

Члены фракции Оппоблок больше всего голосовали против - почти в 4% случаев. Поддерживали они только каждое десятое голосование. Кнопку за часто нажимали представители Блока Петра Порошенка, Народного фронта и Самопомичи.

По данным Опоры, 40 украинских парламентариев не голосовали или отсутствовали в более 90% голосований. Крупнейшими прогульщиками Верховной Рады 8-го созыва стали Сергей Клюев, Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Сергей Левочкин, Ефим Звягильский, Дмитрий Ярош, Александр Онищенко, Виталий Чепинога, Евгений Мураев, Сергей Ларин, Евгений Бакулин и Юлия Левочкина.