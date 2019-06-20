Не первое нападение. Что известно об умершем после покушения журналисте Вадиме Комарове Сегодня, 12:29 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Александр Рыбалка / Вадим Комаров via Facebook Вадима Комарова избили в центре Черкасс в начале мая Александр Рыбалка / Вадим Комаров via Facebook

В ночь на 20 июня в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров. Полтора месяца назад его жестоко избили и с тех он не приходил в сознание.

НВ собрало все, что известно о громком преступлении и журналистской деятельности Вадима Комарова.



Как произошло покушение

Неизвестный напал на Вадима Комарова 4 мая. Около 9 утра в тот день прохожие обнаружили избитого журналиста в бессознательном состоянии на одной из центральных улиц Черкасс (Небесной сотни) и вызвали скорую. Комарова госпитализировали с тяжелой травмой головы.

Вадим Комаров / Фото: Вадим Комаров via Facebook

Как уточнили впоследствии правоохранители, в то утро журналист купил букет цветов на центральном рынке города и возвращался домой. В момент нападения Комаров шел по улице, а преступник «нанес ему телесные повреждения, после чего исчез с места событий».

Изначально полиция возбудила уголовное дело по ч.1 статьи 121 Уголовного кодекса (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений), однако впоследствии его переквалифицировали в покушение на умышленное убийство (ст. 15, ст. 115 УК).

В деле нет задержанных, хотя опрошены 1,3 тыс. человек и обработаны данные более 100 камер наблюдения

На данный момент по этому делу еще никто не был задержан. Полиции также не удалось установить, каким предметом нападавший нанес Комарову удары по голове. «Это может быть, как молоток, так и обычная металлическая труба», — рассказал в начале июня Александр Запорожец, замначальника следственного управления Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

По его словам, на тот момент в рамках расследования были проанализированы десятки видеозаписей с камер наблюдения на месте происшествия. Запорожец рассказал, что эти записи «дали определенные результаты», хотя сам момент нападения на видео не попал.

Он также отметил, что полиция рассматривает три версии громкого инцидента: нападение из корыстных побуждений, внезапно возникший конфликт с нападающим и версия, связанная с журналистской деятельностью Комарова.

Уже после смерти журналиста спикер Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко заверил, что правоохранители делают все возможное для раскрытия преступления: опрошены 1,3 тыс. человек и обработаны данные более 100 камер наблюдения, расположенных вдоль маршрута следования Комарова в день покушения.

Полтора месяца в коме

После избиения Вадим Комаров находился в коме и не пришел в сознание вплоть до смерти. Медики признали журналиста нетранспортабельным и провели две сложных операции в Черкасской городской больнице. В частности, сразу после нападения они два часа боролись за жизнь репортера, извлекая обломки костей из раны на голове.

Поначалу близкие Комарова делились осторожными надеждами: в их присутствии у него учащался пульс и поднималось давление, рассказали жена и дочь журналиста черкасскому правозащитнику Валерию Макееву, секретарю черкасского отделения Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Однако состояние Комарова было крайне тяжелым: поврежденной оказалась третья часть головного мозга, рассказывал Олег Стадник, директор Департамента здравоохранения Черкасского горсовета. Спустя почти месяц после покушения медики констатировали отсутствие позитивной динамики в его состоянии. В ночь на 20 июня журналист умер, так и не выйдя из комы.

Что известно о Вадиме Комарове

Близкие и друзья Комарова, а также медиа-сообщество сразу после покушения связали его с профессиональной деятельностью журналиста. В своих материалах Комаров регулярно касался острых тем — писал о незаконном строительстве в Черкассах, хищении госсредств и коррупции на местном уровне.

Комаров писал о незаконном строительстве в Черкассах, хищении госсредств и коррупции на местном уровне

Накануне нападения он готовил материалы о бунте в Черкасской колонии, а также занимался расследованием о причастности городских чиновников к давлению на руководство одной из спортивных школ. По словам секретаря черкасского филиала НСЖУ Макеева, с которым Комаров совместно выпускал видеопроект 72 часа, в рамках этого расследования журналист готовился обнародовать аудиозаписи, обличающие одного из первых лиц горсовета Черкасс.

Свои прямые включения и тексты Комаров часто публиковал на собственной странице в Facebook, реже в местных СМИ.

«Его прямые репортажи и горячие новости из Черкасской области собирали десятки тысяч просмотров», — отмечает Макеев. По его словам, «новости от Комарова» стали неотъемлемой частью жизни для многих горожан.

«Он был неудобным для многих местных политиков. Задавал неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы», — заявил после смерти Комарова глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Фатальное покушение было не первым нападением на Комарова. В сентябре 2016 года в журналиста стрелял неизвестный: он позвонил в двери частного дома Комарова и совершил выстрел, когда журналист вышел из ворот своего двора. Тогда репортеру удалось увернуться от пули, а нападавший скрылся.

Комаров рассказывает о первом покушении в 2016 году:

Комаров также был известен в городе как общественный активист. Он входил в состав общественного совета при Черкасской ОГА, представляя организацию Агентство антикоррупционных реформ. А на президентских выборах 2019 года Комаров был председателем участковой избирательной комиссии.

Общественная реакция на покушение

Громкое преступление напомнило о других нераскрытых покушениях на журналистов и активистов в Украине, дав толчок новой волне требований расследовать эти дела и защитить сотрудников СМИ в будущем.

Так, 10 июня расследовать нападение на Комарова призвала мониторинговая миссия ООН по правам человека. «Безнаказанность за насилие неприемлема», — говорится в заявлении миссии.

Безнаказанность за насилие неприемлема

А представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир вскоре после нападения на журналиста заявил, что целенаправленная атака на него вызывает «особую тревогу и не может остаться безнаказанной».

После смерти Комарова НСЖУ потребовала «реальной, а не декларативной» зашиты прав журналистов в Украине.

А Татьяна Печончик, глава правления общественной организации Центр информации по правам человека и член комиссии по журналистской этике, призвала президента Владимира Зеленского возобновить работу межведомственной группы по расследованию преступлений против журналистов, которая ранее была создана при Администрации президента.