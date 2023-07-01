«Успешная ИПСО врага». Как Россия искусственно подогревала интерес к контрнаступлению ВСУ и о чем говорил Залужный в интервью — Игаль Левин 1 июля, 15:51 NV Премиум Боевая машина пехоты M2 Bradley ВСУ недалеко от фронта в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля, рассказал в интервью Radio NV, как российские пропагандисты успешно реализовали ИПСО с созданием завышенных ожиданий вокруг контрнаступления ВС Украины и чего пыталось этим добиться.

— Произошло экстраординарное событие: Валерий Залужный дал интервью The Washington Post, его очень активно обсуждают. Кажется, там все-таки две основные темы, которые поднимает главком: это авиация, которой очень не хватает при наступательных действиях ВСУ, и те ожидания, которые могут иметь наши в том числе западные партнеры, какими темпами будет продвигаться наше наступление, как быстро, какое количество территорий мы будем освобождать.

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На что я обратил внимание: Залужный среди прочего говорит, что те ожидания от партнеров противоречат не только доктрине НАТО (что должно быть превосходство в воздухе), но даже доктрине России, нашего врага, которая верит в то же самое: чтобы наступление было успешным, должно быть превосходство в воздухе. Как вы считаете, что должны из этого интервью прочитать на Западе?

— Однозначно, надо всего и много, и нужно было еще вчера. Поэтому нужно всего много, нужна авиация, Конечно же, нужны боевые бронированные машины в больших количествах, это все должно продолжать поступать в Украину, не прекращаться. Во многом его интервью именно об этом, это главное, центральное.