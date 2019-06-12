Не на пользу экспонатам. Что будет означать перенос Администрации президента в Украинский дом Сегодня, 14:41 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich На верхних этажах Украинского дома размещены почти 300 тысяч экспонатов REUTERS/Gleb Garanich

Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом на Крещатике.

Об этом сообщила старший научный сотрудник Музея истории города Киева Екатерина Липа. В комментарии Радио НВ она рассказала, что о таком варианте стало известно, когда в Украинский дом пришли представители архитектурного бюро и начали фотографировать здание.



На верхних этажах Украинского дома размещены почти 300 тысяч экспонатов

По ее словам, АП может забрать этаж Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля Киевские солисты. Екатерина Липа также рассказала, что на верхних этажах Украинского дома размещены почти 300 тысяч экспонатов. И любое перемещение им повредит. А в Киеве другого места, которое было бы приспособлено для их хранения, нет.

Руководству музея пока не сообщили об окончательном переезде, но и не опровергли, сказала Екатерина Липа.

«Худший вариант – это когда нам говорят: перемещайтесь в помещение на Богдана Хмельницкого, которое с трудом вмещает тех, кто должен там быть, и с трудом вместит совсем небольшую часть экспозиции выставки. Это будет означать прекращение любой деятельности музея, во-первых. Во-вторых, просто перемещение и хранение в ящиках очень не на пользу коллекции», – отметила Липа.

Происходит отбор

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии НВ подтвердила, что такой вариант действительно рассматривается. Однако от деталей воздержалась, по ее словам, они станут известны в течение нескольких недель.

Сейчас происходит выяснение этого вопроса

«Сейчас просто происходит выяснение всего этого вопроса, как это можно сделать. Это очень большой блок вопросов. В ближайшие сроки мы собираемся собрать журналистов для того, чтобы рассказать, объяснить все наши решения, и сейчас происходит отбор. Мы видели, что появляются всякие слухи, мы не знаем, откуда они, поэтому мы не хотели бы комментировать до тех пор, как соберем официальную пресс-конференцию», – отметила Мендель.

В архитектурном бюро говорят, что они «консультируют» и «комментировать пока нечего».

Инфраструктурные проблемы

Все зависит от того, сколько средств выделят на переоборудование Укрдома и какие эксперты будут создавать безопасную среду для президента. Такое мнение в комментарии Радио НВ высказал директор Международного центра исследования проблем безопасности Александр Кореньков.

По его словам, транспортная развязка там удобная, правительственные здания недалеко. Однако, если президент будет передвигаться кортежами, то это может создать пробки в центре города.

Вся администрация вряд ли сможет переехать в Украинский дом

«В зависимости от того, что там планируется разместить. Потому что администрация большая. Переехать вся администрация в Украинский дом вряд ли сможет. Официальная резиденция для встреч иностранных делегаций есть в Мариинском парке. Президент не так часто принимает людей, он скорее сам часто посещает другие мероприятия, поэтому, я думаю, там проблем не будет», – подчеркнул Кореньков.

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе намерен предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому проект строительства административного и делового квартала Киев Сити на территории промзоны Теличка площадью около 100 га, и перенести туда администрацию президента и другие админздания из центра города.

Еще одно возможное место для переезда АП – выставочный центр Парковый, известный как «вертолетная площадка Януковича». В этом здании неподалеку от Мариинского парка располагался штаб Зеленского в дни голосования на президентских выборах.