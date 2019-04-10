Не как у Трампа. Как проходит строительство скандальной Стены на российско-украинской границе Сегодня, 18:01 1239 Цей матеріал також доступний українською МВД Украины Завершить строительство Стены обещают в 2021 году МВД Украины

Пограничный проект Стена готов почти на треть. Государственная пограничная администрация по состоянию на 2019 год потратила 1,3 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений на российско-украинской границе.

Проект Европейский вал, также известный как Стена, должен повысить уровень безопасности на границе Украины с Россией. Его представил Арсений Яценюк во времена своего премьерства в 2014 году.

Позже проект фигурировал в ряде коррупционных скандалов, которые расследуют правоохранительные антикоррупционные органы. В 2017 году правоохранители задержали восемь человек, подозреваемых в хищении средств, предназначенных для реализации проекта Стена.

Завершить строительство Стены обещают в 2021 году

Завершить строительство Стены обещают в 2021 году. Об этом Слідство.Інфо рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, Стена должна была обойтись государству в 4 млрд гривен. Завершить проект планировали еще в 2018 году. Согласно плану, ежегодно на проект должно было выделяться чуть более 1 миллиарда гривен.

Однако, как он отметил в комментарии Радио НВ, финансирование сразу стало отставать от плана. И окончание строительства несколько раз пришлось откладывать.

"Работы, проведенные за эти средства, пропорциональны процентам от общей стоимости бюджета. Это не просто заградительный забор или транспортный ров, это комплекс инженерных фортификационных сооружений, опорных пунктов, в том числе сюда входит закупка техники. В каждой составляющей процесса выполнено другой объем работ. Транспортный ров по всему участку российско-украинской границы прорыт более чем на 60% [...] Но меньше сделано работ, касающихся технического оборудования", – сообщил Слободан.

В то же время уже можно говорить о результатах от этого проекта, добавил он. Так, например, на харьковском участке, где все работает в комплексе, количество нарушений практически сведена к нулю.

В 2018 году на строительство Стены потратили 500 млн гривен. Деньги, которые уже потратили на строительство выделяются из государственной программы Мероприятия по инженерно-технического обустройства границы, а также дополнительных источников финансирования.

Не только стена

Система может быть достаточно эффективной, в то же время неудачное название проекта позволяет спекулировать вокруг него, отметил в комментарии Радио НВ содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Люди надеются увидеть такую стену, как строит Трамп

Люди надеются увидеть картинку такой стены, как строит президент США Дональд Трамп на границе с Мексикой, или такой, как есть в Израиле, отметил Мельник. На самом деле, это комплекс фортификационных, технических сооружений наблюдения за границей. Ее цель – не столько противодействие возможной военной агрессии, сколько предупреждение незаконного проникновения через границу.

"Когда будет завершено строительство, предполагается, что этот комплекс – это не только стена, но то, что было и до этого, – патрулирование с личным составом пограничной службы. Патрульные самолеты. Также на оснащение Госпогранслужбы поступают беспилотные аппараты. В комплексе это позволит 24 часа в сутки иметь полную картину того, что происходит на границе. Если идет какое-то нарушение, группы оперативного реагирования могут в какой-то короткий срок задержать этих нарушителей или предотвратить проникновение", – отметил Мельник.

Основное, что влияло на ход и качество строительства проекта, – это недостаток финансирования, добавил он.

Мирное время

В активную фазу войны средства на инженерное оборудование нужно было бы сосредоточить именно на оборудовании позиций Вооруженных сил Украины, высказал свое мнение в комментарии Радио НВ бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Стена позволит задерживать небольшие группы нарушителей

Стена же нужна принципиально в мирное время, так как обеспечивает контроль за границей и позволяет задерживать небольшие группы нарушителей.

"Разговор идет во время войны, у нас 460 и более километров, которые не контролируются, за счет того, что там ведутся боевые действия регулярными войсками Российской Федерации и сепаратистами. Однако, средства направлялись на Вооруженные силы, за которые отвечает президент, и премьер, и пограничная служба, в МВД, и бюджет силовых структур – сектор безопасности и обороны. И 5% валового внутреннего продукта делится пополам просто по политическим подходам", – отметил Романенко.



В то же время Стратегия национальной безопасности предусматривает, что 3% от ВВП должно выделяться именно на сектор обороны, отметил он.

Госпогранслужба с 1 апреля возобновила строительство стены на границе с Россией. В 2019 году планируется обустроить 50 километров противотранспортных рвов и 40 пешеходных переходов через сложные участки. На эти цели в бюджете предусмотрено 400 млн гривен.