"Не хотел бы прогнозировать": Епифаний рассказал, когда ожидать признания ПЦУ в мире Сегодня, 08:12 120 Цей матеріал також доступний українською EPA Ожидают в ближайшие месяцы EPA

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний надеется, что другие церкви в мире на протяжении нескольких месяцев признают автокефалию ПЦУ.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Мы сейчас ожидаем, что в течение нескольких месяцев. Потому что, например, Элладская церковь (в Греции - ред.) и Кипрская имеют на февраль запланированные заседания архиерейских соборов. И мы надеемся на то, что будут приняты положительные решения", - отметил митрополит.

Он подчеркнул, что признание украинской поместной церкви - это "вопрос времени", ведь есть определенные процедурные моменты, которые могут влиять на скорость процесса.

"Возможно, в других церквях это будет более длительно, изучение вопроса различными богословскими и каноническими комиссиями и так далее. Здесь трудно предсказать. Ибо каждая церковь - это отдельная независимая структурная единица в составе православной церкви. Я не хотел бы здесь прогнозировать или ставить определенные хронологические рамки, когда нас признают ", - добавил Епифаний.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской, Черкасской и других областях.

Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

17 января депутаты Верховной Рады приняли закон, который определяет механизм изменения религиозными общинами подчиненности.

Также был принят закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).