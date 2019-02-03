Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Спецтема: Выборы президента Украины

"Не хотел бы прогнозировать": Епифаний рассказал, когда ожидать признания ПЦУ в мире

Сегодня, 08:12
120
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Ожидают в ближайшие месяцы

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний надеется, что другие церкви в мире на протяжении нескольких месяцев признают автокефалию ПЦУ.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Мы сейчас ожидаем, что в течение нескольких месяцев. Потому что, например, Элладская церковь (в Греции - ред.) и Кипрская имеют на февраль запланированные заседания архиерейских соборов. И мы надеемся на то, что будут приняты положительные решения", - отметил митрополит.

Он подчеркнул, что признание украинской поместной церкви - это "вопрос времени", ведь есть определенные процедурные моменты, которые могут влиять на скорость процесса.

"Возможно, в других церквях это будет более длительно, изучение вопроса различными богословскими и каноническими комиссиями и так далее. Здесь трудно предсказать. Ибо каждая церковь - это отдельная независимая структурная единица в составе православной церкви. Я не хотел бы здесь прогнозировать или ставить определенные хронологические рамки, когда нас признают ", - добавил Епифаний.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской, Черкасской и других областях.

Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

17 января депутаты Верховной Рады приняли закон, который определяет механизм изменения религиозными общинами подчиненности.

Также был принят закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Теги:   Православная церковь в Украине Православная церковь Украины Митрополит Епифаний

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Вчера, 12:08

article_img
В Минобороны сообщили о 12 российских Искандерах неподалеку от границы с Украиной
Футбол

Вчера, 23:57

article_img
Дубль Роналду не помог Ювентусу победить Парму, Наполи разгромил соперника. Реузультаты матчей чемпионат Италии
События

Вчера, 18:15

article_img
Медовый месяц Зеленского с избирателями и интервью Степана Бандеры. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua

Выбор редакции

Гаджеты

Сегодня, 09:02

article_img
У кого четыре глаза. Обзор смартфона Samsung Galaxy A9
Страны

Вчера, 10:25

article_img
Проклятие Мадуро. Венесуэла превратилась в арену поединка между США и Россией с Китаем
Научпоп

Сегодня, 06:54

article_img
Магистр Йода или Спок. Ученые выяснили, какой персонаж мудрее всех в научной фантастике

ТОП 3

События

1 февраля, 10:01

article_img
В Киеве начинают работу инспекторы по парковке
11975
События

Вчера, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
4244
События

1 февраля, 19:22

article_img
Будет суд. Зураб Аласания назвал свои дальнейшие шаги после увольнения
3660