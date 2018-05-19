"Не голодает, а питается по специальной схеме". Омбудсмен РФ рассказала о состоянии Балуха

Уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что незаконно удерживаемый в СИЗО в аннексированом Крыму Владимир Балух не голодает, а питается "по специальной схеме".

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на странице в Facebook.

"Только переговорила с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москалькова. Она рассказала о своем визите в Симферопольский СИЗО. Татьяна Москалькова посетила и переговорила со всеми 12-ю заключенными, состояние которых я просила ее проверить", - написала Денисова.

Так, российский омбудсмен сообщила, что Балух "питается по специальной схеме".

"Последняя информация о состоянии здоровья Владимира Балуха по ее словам такова: "Сейчас это не полное голодание, а питание по специальной схеме. Находится в камере с человеком, с которым у Владимира сложились адекватные взаимоотношения. Владимир Балух попросил Татьяну Москалькова доработать туалет, что было сразу сделано. Выглядит неплохо как для человека, который голодает почти 2 месяца", - написала украинский омбудсмен.

Также Москалькова рассказала, что посетила еще одного украинского узника в Симферопольском СИЗО Узеира Абдуллаева.

"О Узеире Абдуллаеве омбудсмен РФ рассказала, что лично обследовала его ноги. Узеир подтвердил, что сейчас чувствует себя значительно лучше, и добавил, что не понимает причины возникновения обострения. Медицинская помощь таки была предоставлена своевременно. Сегодня никаких требований не высказал. Лечение при необходимости будет продолжено", - отметила украинский омбудсмен.

Остальную информацию, по словам Денисовой, Москалькова пообещала систематизировать и изложить более подробно уже в официальном письме.

Напомним, что осужденный в Крыму украинец Балух объявил голодовку.

16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационной власти РФ в Крыму, осудил Балуха до трех лет и семи месяцев в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские силовики обвинили крымчанина в "хранении боеприпасов".

В свою очередь адвокат Балуха и правозащитники заявили, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.