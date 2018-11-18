Не доехали на вызов. В Киеве пожарная машина провалилась под асфальт - видео

В воскресенье, 18 ноября, в Шевченковском районе Киева пожарная машина столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) не смогла доехать на место вызова, так как частично провалилась под асфальт. Об этом сообщает Facebook-сообщество Киев оперативный.
По данным портала, инцидент произошел на улице Тропинина, 1, а автомобиль направлялся на тушение пожара.
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