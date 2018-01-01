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Не было света, трамваи не ходили. Два жилых массива Киева на 40 минут остались без электричества

Сегодня, 19:52
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Без света остались тысячи людей

Фото: Информатор

На столичной Троещине в значительной части домов исчезло электроснабжение из-за аварии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЕК.

По данным ТСН.ua, в ТРЦ SkyMall из-за отсутствия электричества людей не выпускали из некоторых магазинов, пока они не показывали содержимое своих сумок охранникам, которые объясняли свои действия тем, что не работают рамки на выходе.

Из-за отсутствия света не работали светофоры, остановились троллейбусы и трамваи, не горели фонари.

В ДТЕК отметили, что аварию удалось ликвидировать в течение 40 минут.

"7 декабря в 16.05 произошла аварийная ситуация на Левом берегу Киева: отключились 4 высоковольтные кабельные линии (КЛ) 110 кВ "ТЭЦ-6 Троещина 1", "ТЭЦ-6 -Троещина 2", "ТЭЦ-6-Деснянский 1", "ТЭЦ-6-Деснянский 2". В результате аварии прекратилось электроснабжение части жилых массивов Троещина и Воскресенка. Улицы Драйзера, Выгуровский бульвар, Сабурова, Маяковского, Данькевича, Ватутина, бульвар Перова и все улицы села Троещина", - сказано в сообщении.

В целом авария обесточила 291 многоквартирный жилой дом, 305 организаций, 325 частных жилых домов. Без света остался один из крупнейших торговых центров столицы - ТРЦ SkyMall и ряд других объектов.

Теги:   SkyMall Свет Киев

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