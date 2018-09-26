НБУ выпустил купюру в 20 гривен. Что изменилось в новой банкноте

Нацбанк выпустил в обращение новую 20-гривневую банкноту зеленого цвета. На ней изображен поэт Ивана Франко. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Как сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, обновленная банкнота будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен старого образца.
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Обменивать старые деньги на новые не нужно. Всего в этом году будет напечатано 60 млн банкнот номиналом 20 гривен, которые должны обеспечить потребности экономики в этом номинале и постепенную замену изношенных банкнот номиналом 20 гривен.
Обменивать старые деньги на новые не нужно
В НБУ отметили 1 сентября в наличном обороте Украины находилось 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд грн. Всего в связи с физическим износом банкнот Национальный банк ежегодно изымает почти 800 млн штук всех номиналов. Почти половина из них - это банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривен.
Дизайн купюры номиналом в 20 гривен с этого года следует обновленные банкноты номиналом в 100 грн и 500 грн.
На обновленной банкноте номиналом 20 грн сохранены основные изображения купюры образца 2003 года. Она ярко-зеленого цвета. Портрет Ивана Франко на лицевой стороне перемещен в центр. На обратной стороне - изображение здания Львовского оперного театра.
Справа от портрета, как у всех банкнот нового образца, расположен оптически переменный защитный элемент для визуального контроля. Его сделали в виде цветка. Специальная краска меняет цвет с сиреневого до оливково-зеленого под разными углами зрения.
Чем отличается новая банкнота от старого образца
Новая банкнота имеет больше элементов защиты, чем предыдущая. В частности, было улучшено ультрафиолетовую и инфракрасную защиту. Купюра имеет защитную ленту, полностью погруженную в толщу бумаги. На ней с помощью увеличительного стекла можно увидеть в прямом и перевернутом виде надпись 20 гривен, а также трезубец.
Кроме того, на купюре есть багатотоновий водяной знак. Это портретное изображение Ивана Франко. Также есть светлый элемент водяного знака - изображение цифрового обозначения номинала в правой и нижней части водяного знака.
Подделывать 20-гривневый банкноту невыгодно, ведь это стоило бы слишком дорого, отметил эксперт банковской отрасли Игорь Шевченко. Однако он добавил, что в обновленной купюре есть экономическая целесообразность. Шевченко объяснил, что банкнота в 20 гривен является одной из самых ходовых, однако старый образец был недостаточно надежным. По его словам, новая купюра может прослужить дольше, что позволит сэкономить государственные средства.
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