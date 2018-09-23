Названы возможные причины покушения на убийство активиста Михайлика в Одессе

Покушение на убийство активиста Олега Михайлика является актом запугивания сознательных одесситов и граждан Украины, говорится в заявлении политической партии Сила людей, к которой он принадлежит.
В партии заявили, что причиной стали антимэрские акции против Геннадия Труханова, борьба с незаконными застройками и отстаивания культурно-архитектурного наследия Одессы.
"Покушение на убийство Олега Михайлика является одновременно актом устрашения сознательных одесситов и граждан Украины, а также является местью Олегу и его единомышленникам за активное отстаивание интересов общества и правозащитную деятельность", - отметили в Силе людей.
Также в сообщении добавили, что активист был прооперирован. Его состояние критическое, возможно необходима будет еще одна операция.
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Напомним, 22 сентября на улице Осипова в Одессе неизвестные стреляли в одесского политического активиста, одного из лидеров политсилы Сила Людей Олега Михайлика. Нападение было квалифицировано как покушение на убийство.
Перед этим в Одессе произошли столкновения между полицией и противниками застройки побережья.
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