Россия ежедневно штурмует украинские позиции: командующий Объединенными силами назвал самые горячие точки 2 мая, 14:17 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные сдерживают наступление оккупантов (Фото:Генштаб)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что ситуация на территории, где ведутся боевые действия, сложная, в частности, на изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, также в районе Великой Новоселки.



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В эфире телемарафона он рассказал, что оккупанты ежедневно пытаются штурмовать украинские позиции батальонными тактическими группами. Наступление они поддерживают авиационными ракетными ударами, огнем РСЗО, артиллерией всех калибров и минометами.

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По словам Наева, украинские военные сдерживают российское наступление.

«Работа по усилению каждой группировки на угрожающих направлениях продолжается ежедневно. Каждый занимается своим делом. Обстановка сложная, но контролируется ВСУ», — заверил Наев.

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