Россия ежедневно штурмует украинские позиции: командующий Объединенными силами назвал самые горячие точки

2 мая, 14:17
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные сдерживают наступление оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинские военные сдерживают наступление оккупантов (Фото:Генштаб)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что ситуация на территории, где ведутся боевые действия, сложная, в частности, на изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, также в районе Великой Новоселки.

Война России против Украины — главные события 2 мая

В эфире телемарафона он рассказал, что оккупанты ежедневно пытаются штурмовать украинские позиции батальонными тактическими группами. Наступление они поддерживают авиационными ракетными ударами, огнем РСЗО, артиллерией всех калибров и минометами.

Видео дня

По словам Наева, украинские военные сдерживают российское наступление.

«Работа по усилению каждой группировки на угрожающих направлениях продолжается ежедневно. Каждый занимается своим делом. Обстановка сложная, но контролируется ВСУ», — заверил Наев.

https://www.youtube.com/watch?v=EjiTxcOKREA
https://www.youtube.com/embed/3JZREY8nYGQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сергей Наев Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X