В Донецкой области обстрелы не прекращаются вдоль всей линии фронта: глава ОВА назвал самые горячие точки
Глава Донецкой ОВА назвал самые горячие точки в регионе (Фото:REUTERS/Jorge Silva)
В Донецкой области вражеские обстрелы не прекращаются вдоль всей линии фронта. Под огнем постоянно находятся жилые дома и гражданская инфраструктура.
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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что самые горячие точки — Марьинка, Красногоровка, Торецкая громада и Лиманское направление.
На Лиманском направлении оккупанты пытаются продвинуться, чтобы иметь тактический и в дальнейшем стратегический успех, но им это не удается.
«Те понтонные переправы, которые полтора суток тому назад были воведены, и пытался враг сделать переправы, они разбиты», — сказал Кириленко.
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