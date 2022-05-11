В Донецкой области обстрелы не прекращаются вдоль всей линии фронта: глава ОВА назвал самые горячие точки 11 мая, 12:35 Цей матеріал також доступний українською Глава Донецкой ОВА назвал самые горячие точки в регионе (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

В Донецкой области вражеские обстрелы не прекращаются вдоль всей линии фронта. Под огнем постоянно находятся жилые дома и гражданская инфраструктура.



Война России против Украины — главные события 11 мая

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что самые горячие точки — Марьинка, Красногоровка, Торецкая громада и Лиманское направление.

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На Лиманском направлении оккупанты пытаются продвинуться, чтобы иметь тактический и в дальнейшем стратегический успех, но им это не удается.

«Те понтонные переправы, которые полтора суток тому назад были воведены, и пытался враг сделать переправы, они разбиты», — сказал Кириленко.

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