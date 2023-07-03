Топ-10 самых дешевых магазинов в Польше: где покупать продукты и одежду по лучшим ценам
Топ-10 самых дешевых магазинов в Польше: где покупать продукты и одежду по лучшим ценам (Фото:joyfull/depositphotos)
В апреле инфляция в Польше превысила 18,4%, что привело к существенному повышению цен на продукты. Особенно трудно это становится для многих беженцев из Украины, которые находятся здесь и не имеют достаточно средств, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь.
Адаптация к новой реальности и самоорганизация становятся вызовом. Понимая сложное финансовое положение многих, мы предлагаем список самых дешевых супермаркетов и магазинов в Польше, которые помогут найти способы экономить деньги.
Самые дешевые супермаркеты в Польше
- Ацсһап — французская сеть гипермаркетов, которая является одной из самых дешевых в Польше. Согласно исследованиям, корзина из 50 основных продуктов может вам обойтись чуть более 380 злотых (3421 грн), тогда как в других магазинах цены могут быть дороже на несколько десятков злотых. Стоит отметить, что Auchan продолжает сотрудничество с Россией.
- Lidl — известная немецкая сеть супермаркетов, занимающая второе место по ценам. Здесь вы найдете много интересных товаров собственной торговой марки, которые недоступны в других магазинах.
- Makro — сеть супермаркетов, где можно купить продукты оптом. Стоит отметить, что их предложения предназначены исключительно для бизнес-клиентов.
- Biedronka — крупнейшая и очень популярная сеть супермаркетов в Польше с характерным логотипом. В Польше есть более 3100 торговых точек Biedronka. Ранее Biedronka была одним из лидеров среди самых дешевых мест для покупок. Сейчас корзина из 50 основных продуктов обойдется вам примерно в 400 злотых (3602 грн).
- Frisco.pl — это онлайн-гипермаркет, который предлагает доставку продуктов по всей Польше. У них есть бесплатная доставка, много акций и индивидуальных скидок. Средняя стоимость корзины из 50 продуктов здесь составляет 325 злотых (2926 грн).
- Kaufland — еще одна сеть супермаркетов, что происходит из Германии, имеет более 230 филиалов в Польше. Сейчас стоимость корзины с 50 продуктами в этом магазине составляет примерно 430 злотых (3872 грн).
- Carrefour — французская сеть супермаркетов, которая насчитывает около 900 магазинов в Польше. Большие супермаркеты Carrefour немного дешевле, когда речь идет о покупке продуктов. Однако, магазины Carrefour Express, расположенные в жилых районах, имеют значительно более высокие цены.
- E.Leclerc — еще одна французская сеть супермаркетов. Ранее она считалась одним из самых дешевых магазинов, но сегодня цена корзины с продуктами в E.Leclerc также составляет примерно 430 злотых (3872 грн).
- Супермаркеты Intermarche, Dino, Stokrotka, Polomarket являются распространенными торговыми точками в Польше. Их ассортимент товаров меньше, чем в крупных гипермаркетах, упомянутых ранее. Средняя цена покупок в этих магазинах составляет примерно 430 злотых (3872 грн).
- Лягушка (Żabka) — это очень популярная сеть магазинов, которую можно найти почти везде. Она очень удобна для перекуса или покупки мелочей. Однако, мы не рекомендуем делать здесь основные покупки, поскольку они могут быть неэкономными. Средняя цена корзины из 50 продуктов составляет почти 570 злотых (5132 грн). Однако, это хороший вариант, если вам нужно пополнить запасы в холодильнике в воскресенье. В отличие от крупных супермаркетов, магазины Żabka остаются открытыми в этот день недели.