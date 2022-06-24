Пока опасно. Спасатели рекомендуют не начинать купальный сезон в семи областях Украины 24 июня, 14:57 Цей матеріал також доступний українською В семи областях Украины спасатели не рекомендуют начинать купальный сезон (Фото:-.- ЯR -.-/www.flickr.com)

Спасатели рекомендуют не начинать купальный сезон в семи областях Украины, заявил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Чиновник на брифинге заявил, что речь идет о Киевской, Сумской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Харьковской и Николаевской областях.

По его словам, спасатели настойчиво советуют гражданам «не выходить на водоемы, пока не будет очищена территория».



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«Огромное количество боеприпасов есть не только на суше, но и на водных объектах», — сказал он.



21 июня в Одесской области на пляже сдетонировала российская мина, никто не пострадал.

11 июня на пляже в Грибовке Одесской области в результате взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.

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