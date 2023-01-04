Стало известно, кем были друзья Рогозина, убитые в результате удара по ресторану в Донецке 4 января, 14:45 Ликвидированные оккупанты входили в отряд «Царские волки» (Фото:t.me/AFUStratCom)

В результате удара по ресторанно-отельному комплексу во временно оккупированном РФ Донецке, где бывший глава роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал свой день рождения, были ликвидированы двое российских силовиков.

Как сообщает кремлевская пропаганда, речь идет об «офицерах спецотряда Царские волки» Михаиле Бридасове и Владмире Гусейнове.

«Вот умеют они давать пафосные названия для своих вшивых сборищ, которые гордо называют „спецотряды“. Ну и о клоунах, которые там „проходят службу“ тоже не особо стоит говорить, потому что это преимущественно „менты“, которые за деньги откупились от мобилизации», — отметили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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Удар по ресторану Шеш-Беш был нанесен вечером 21 декабря.

Самого Рогозина госпитализировали с ранениями ягодиц и спины.

После перенесенной операции он отправил один из осколков послу Франции в Москве Пьеру Леви.

«Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке», — написал он в своем письме, жалуясь на гибель своих «молодых друзей» Бридасова и Гусейнова.