«Вот это главная цель». Коваленко рассказал, почему россияне возобновили удары по мостам в Киеве

27 октября, 12:12
Google Читайте NV в Google
Южный мост в Киеве (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Южный мост в Киеве (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Страна-агрессор Россия нанесла новый удар по мосту в Киеве , пытаясь оказать психологическое давление и временно нарушить логистику.

На это во вторник, 27 октября, указал бывший руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, комментируя ночной российский удар по Южному мосту.

Реклама

«Враг возобновил удары по мостам в Киеве в качестве психологического давления, поскольку максимум, на что способны эти действия, — это воронка, фото которой вы видели на Южном мосту», — отметил Коваленко.

Он также заверил, что разрушить мост ракетами и ракетами-дронами типа Бандероль невозможно.

«Временно нарушить логистику — вот главная цель россиян», — подчеркнул Андрей Коваленко.

Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, нанеся несколько серий ударов. В частности, было зафиксировано попадание в Южный мост.

Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, специалисты оценивают степень повреждений, движение по мосту в данный момент закрыто.

По данным ГСЧС Киева, в результате российских атак в Киеве погиб один человек, еще 15 пострадали.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Киев Южный мост Война России против Украины

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies