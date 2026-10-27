«Вот это главная цель». Коваленко рассказал, почему россияне возобновили удары по мостам в Киеве

Страна-агрессор Россия нанесла новый удар по мосту в Киеве , пытаясь оказать психологическое давление и временно нарушить логистику.

На это во вторник, 27 октября, указал бывший руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, комментируя ночной российский удар по Южному мосту.

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«Враг возобновил удары по мостам в Киеве в качестве психологического давления, поскольку максимум, на что способны эти действия, — это воронка, фото которой вы видели на Южном мосту», — отметил Коваленко.

Он также заверил, что разрушить мост ракетами и ракетами-дронами типа Бандероль невозможно.

«Временно нарушить логистику — вот главная цель россиян», — подчеркнул Андрей Коваленко.

Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, нанеся несколько серий ударов. В частности, было зафиксировано попадание в Южный мост.

Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, специалисты оценивают степень повреждений, движение по мосту в данный момент закрыто.

По данным ГСЧС Киева, в результате российских атак в Киеве погиб один человек, еще 15 пострадали.