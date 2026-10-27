«Вот это главная цель». Коваленко рассказал, почему россияне возобновили удары по мостам в Киеве
Южный мост в Киеве (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
Страна-агрессор Россия нанесла новый удар по мосту в Киеве , пытаясь оказать психологическое давление и временно нарушить логистику.
На это во вторник, 27 октября, указал бывший руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, комментируя ночной российский удар по Южному мосту.
«Враг возобновил удары по мостам в Киеве в качестве психологического давления, поскольку максимум, на что способны эти действия, — это воронка, фото которой вы видели на Южном мосту», — отметил Коваленко.
Он также заверил, что разрушить мост ракетами и ракетами-дронами типа Бандероль невозможно.
«Временно нарушить логистику — вот главная цель россиян», — подчеркнул Андрей Коваленко.
Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, нанеся несколько серий ударов. В частности, было зафиксировано попадание в Южный мост.
Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, специалисты оценивают степень повреждений, движение по мосту в данный момент закрыто.
По данным ГСЧС Киева, в результате российских атак в Киеве погиб один человек, еще 15 пострадали.