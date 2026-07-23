Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый пользуется авторитетом как среди кадровых офицеров, так и среди солдат, служащих с 2022 года (Фото: https://www.facebook.com/MykhailoDrapatyi)

Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ стало одним из немногих, получивших практически всеобщую поддержку. Это свидетельствует о высоком авторитете Драпатого в политических, военных и общественных кругах страны, а также помогает стабилизировать политическую обстановку в Киеве на фоне протестов, пишет The Guardian.

Драпатый принадлежит к младшему поколению украинских военных командиров, закаленному более чем десятилетием боевых действий, и завоевал свою репутацию на передовой.

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Сторонники отмечают, что он одним из первых начал применять беспилотники и делегировал полномочия младшим офицерам. Однако важнее всего то, что Драпатый олицетворяет собой разрыв с советской военной культурой, ассоциирующейся с Александром Сырским, которого критиковали за ставку на дорогостоящие фронтальные атаки и пренебрежительное отношение к жизням солдат.

«[Драпатый] критикует советский стиль мышления и микроменеджмент, а также признает проблему лжи внутри армии», — сказал старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

По словам научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины Николая Белескова, Драпатый — «гуманный и открытый к диалогу» командир. Он пользуется уважением как среди кадровых офицеров, так и среди тех, кто вступил в армию после 2022 года, поскольку прошел карьерный путь благодаря собственным заслугам и понимает реалии поля боя.

Когда Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ после российского удара по полигону и гибели десятков военнослужащих в июне 2025 года, он получил широкое признание и укрепил репутацию одного из самых ответственных командиров Украины.

«Президент Зеленский сделал наилучший из возможных выбор. Чтобы перемены дали результат, потребуется время. Но я знаю, что многие солдаты снова поверили в перемены, и это очень важно для боевого духа», — сказал украинский военный аналитик и ветеран Татаригами.

Однако аналитики предостерегают, что ожидания, возможно, опережают то, что позволяет должность главнокомандующего ВСУ. От Драпатого ждут улучшения управления боевыми действиями и повседневного функционирования армии. Но многие из наиболее острых вызовов, стоящих перед Украиной в условиях войны, лежат вне сферы полномочий любого главнокомандующего, отмечает Белесков.

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«Существует риск, что через полгода его будут обвинять в проблемах, которые он не может полностью контролировать. Многие важнейшие вызовы, стоящие перед Украиной, лежат за пределами его полномочий», — считает военный эксперт.

Увольнение Сырского и назначение Драпатого — что известно

21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на его место командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.

Михаил Драпатый / Инфографика: NV

Увольнение Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля вышли официальные указы президента, и Драпатый вступил в должность. В тот же день Зеленский объявил, что новым начальником Генштаба ВСУ станет бывший командующий ДШВ Игорь Скибюк.

«Впереди сложная работа, поэтому мы трудимся без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять», — написал Драпатый в Facebook.

Сырский также прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.