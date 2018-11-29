НАПК в университете. Для чего студентам лекции о коррупции

Национальное агентство по противодействию коррупции проведет серию открытых лекции Теперь я знаю как!, рассказал руководитель отдела информационной политики НАПК Богдан Церковняк. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Курс лекций будут читать в трех университетах

Через Министерство образования представители НАПК обращались в 6 университетов, три из которых согласились. С сегодняшнего дня, 29 ноября, и до 10 декабря будут читать лекции студентам Национального авиационного университета, Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

"Мы проводили тренинг для журналистов на антикоррупционную тематику. В лекциях для студентов будут раскрыты следующие направления: предотвращение политической коррупции, конфликт интересов, финансовый контроль. Будет разъяснено, как стать обличителем коррупции", - сказал Церковняк.

Отсутствие информирования студентов

Церковняк отметил, что лекции планируют организовать и в региональных вузах. Программу испытывают в столице, а затем попытаются расширить географию. Руководительница молодежного научного общества в НАУ Ксения Семенова отметила, что шансы того, что студенты посетят лекции - мизерные. Причина - отсутствие какой-либо информации о мероприятиях. Девушка рассказала, что на сайте университета об этом нет хотя ни слова.

Обличитель коррупции среди студентов

Соучредитель общественной организации Studwatch Ukraine Алексей Ярильченко уверен, что сама идея таких лекций весьма полезна. Он сказал, что сейчас борьба с коррупцией - это тренд, тему обсуждают все. В свое время Алексей стал разоблачителем коррупции вместе с группой студентов в КПИ. Важно, чтобы студенты поняли: коррупция - это не только взятка за хорошую оценку, а и незадекларированный бизнес, подозрительные тендеры.

НАПК должно разъяснить студентам, является коррупцией, а что - нет, отметил студент.

Справиться самому

Объяснять студентам, что такое коррупция - это полезно, считает юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан. Но ключевая функция НАПК - это все же обличать коррупционные схемы самостоятельно.

Поэтому НАПК стоит сконцентрироваться на своей работе, добавила Щербан. Если бы ведомство успешно справилось со своей работой, то можно было уже и учить других.