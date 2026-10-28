В Хартии впервые испытали НРК с искусственным интеллектом в боевых условиях: робот самостоятельно преодолел 93% маршрута

Командир батальона НРК полка Лава Андрей Математик Копач считает, что в перспективе один оператор сможет одновременно координировать работу нескольких НРК (Фото: Полк беспилотных систем Лава 2-го корпуса НГУ Хартия)

На Харьковском направлении наземный робот с ИИ впервые успешно выполнил логистическую миссию в боевых условиях. Робот самостоятельно преодолел 93% маршрута протяженностью 20 км, а оператору пришлось вмешаться лишь на участке длиной 1,4 км.

Об этом в среду, 28 октября, сообщил полк беспилотных систем Лава 2-го корпуса НГУ Хартия.

Технология работает на основе предварительного сканирования местности. Специальный НРК проезжает по маршруту и с помощью лидара создает его трехмерную модель. После этого основная машина движется по этой модели, а её камеры в режиме реального времени распознают дорогу, обочины и препятствия. Искусственный интеллект анализирует ситуацию и принимает решения относительно движения.

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Оператор может корректировать маршрут и задавать скорость на отдельных участках, однако ему больше не нужно постоянно управлять машиной вручную.

«Эта миссия показала, что автономные наземные системы уже готовы к реальным боевым условиям», — отметил командир батальона НРК полка Лава Андрей Математик Копач.

По его словам, благодаря новой технологии оператор сможет контролировать движение роботизированных комплексов и вмешиваться только в случае необходимости. В перспективе один оператор сможет одновременно координировать работу нескольких РК.

Программное решение разрабатывает компания Apex AI, а полк Лава принял участие в формировании технических требований и полевых испытаниях.

Следующим этапом развития технологии должно стать использование автономных НРК для эвакуации. По словам Копача, их массовое применение позволит увеличить количество выполненных рейсов и уменьшить зависимость от постоянного канала управления, в частности Starlink.

22 октября в Хартии сообщили о первой в мире подземной контрнаступательной операции под названием Велес, в ходе которой Силы обороны продвинулись более чем на 15 километров в Харьковской области. В результате операции, проведённой на Купянском направлении, украинские военные взяли в плен более 30 российских оккупантов, потери армии РФ составляют более 100 солдат.

Синхронно с подземным наступлением подразделения корпуса продвинулись на поверхности — так войска РФ оказались под ударом сразу в двух измерениях. В ходе операции военные Хартии синхронизировали свои действия с бригадой Сил беспилотных систем Ахилл, которая атаковала российские войска дронами с воздуха.