Штурмовка российских позиций беспилотными системами украинские подразделения начали практиковать около двух лет назад, тогда как сейчас такие попытки приближаются к массовому применению.

Об этом в совместном проекте Radio NV и Сухопутных войск рассказал командир роты наземных роботизированных систем 93-й ОМБр Александр с позывным Электрик.

Тему штурмов без участия людей он затронул, комментируя вопрос о подобном примере атаки, которую недавно осуществила Третья штурмовая бригада, захватив вражескую позицию и даже взяв нескольких россиян в плен.

«Я вас сейчас немного, пожалуй, удивлю, но подобные операции уже проводились, и не один раз. Правда, с не столь ярким эффектом, чтобы прямо со взятием в плен, это реально первый факт. Но штурмы позиций беспилотными системами мы уже практиковали плюс-минус два года назад. Просто это не было мейнстримом, об этом мало кто говорил, показывал, рассказывал, но это уже было», — рассказал Электрик.

По его словам, сейчас подобные операции начали «более активно продвигаться, популяризироваться — так же, как в свое время и FPV-дроны появились, еще в 2015 году». Военный напомнил, что DJI дроны летали начиная с 2014 года, но о них все заговорили лишь в 2022 году.

«Так же и с наземными дронами. Они были и в АТО. Производитель, к сожалению, в Украине в то время был только один. А сейчас это уже приобрело такую популяризацию из-за того, что мы вынуждены к этому идти: хотим, не хотим, а людей мало. Поэтому и постепенно оно себя показывает», — добавил командир роты наземных роботизированных систем 93-й ОМБр.

По его словам, также такое использование беспилотных систем сейчас только масштабировалось. «Если раньше это были единичные случаи, то сейчас мы уже переходим на, можно сказать, массовое применение, как в свое время, Мавиков или FPV-дронов», — резюмировал Электрик.

9 июля Третья штурмовая бригада сообщила, что провела беспрецедентную операцию — без пехоты, потерь и со 100% эффективностью, атаковав с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов (НРК) вражеские позиции на Харьковщине. Таким образом удалось взять российских оккупантов в плен. Вражеские фортификации атаковали FPV и наземными роботами-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции.