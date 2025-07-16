Командир взвода НРК роты БПЛА 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Макар в эфире Radio NV рассказал, сколько людей нужно для эксплуатации наземных роботизированных комплексов.

«Если мы говорим об обслуживании, да, на обеспечение работы подразделения (который использует НРК — ред.) нужно больше людей (чем для обеспечения работы подразделения, которое не использует НРК — ред). То есть для того, чтобы один робот мог выполнять задачу, нужно достаточно большое количество людей», — сказал Макар в интервью Radio NV.

Реклама

Боец 3-й ОШБр перечислил, какие специалисты необходимы для применения НРК. По его словам, это дежурные командиры подразделения, экипаж, который состоит из трех-четырех человек, водитель, который обеспечивает доставку этого робота в определенную точку и вывоз, мастерская, обслуживающая НРК, когда он повреждается, ломается или его подбивает противник, специалисты из сферы IT и программного обеспечения, специалисты по электронике, слесари, сварщики и другие специалисты.

«Поэтому для масштабирования роботизированных комплексов на поле боя нам нужно будет больше людей, чем задействовано на поле боя. Но мы за счет этого будем нести меньшие потери и во многом делать работу на поле боя более эффективной», — подытожил Макар.

Он, в частности, заверил, что турели будут стрелять точнее, чем пулемет в руках пехотинца.

«Если мы говорим о гранатометах, они будут точнее попадать. Если мы говорим о камикадзе, они будут более точно, эффективнее работать, например, чем привлечение той же самой артиллерии», — добавил боец Третьей штурмовой бригады.

9 июля в Третьей Штурмовой бригаде сообщили, что без пехоты успешно атаковали позиции россиян на Харьковщине, применив для этого дроны и наземные роботизированные комплексы.

Вражеские фортификации атаковали FPV и наземными роботами-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции.

По данным бойцов, оккупантов, которые уцелели, вывели к украинским рубежам и взяли в плен.