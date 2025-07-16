Для применения НРК нужно больше людей, чем задействовано сейчас на поле боя — боец Третьей штурмовой

16 июля, 17:05
Поделиться:
НРК во время учений (иллюстративное фото) (Фото: Вишкіл капітанів via Facebook)

НРК во время учений (иллюстративное фото) (Фото: Вишкіл капітанів via Facebook)

Командир взвода НРК роты БПЛА 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Макар в эфире Radio NV рассказал, сколько людей нужно для эксплуатации наземных роботизированных комплексов.

«Если мы говорим об обслуживании, да, на обеспечение работы подразделения  (который использует НРК — ред.) нужно больше людей  (чем для обеспечения работы подразделения, которое не использует НРК — ред). То есть для того, чтобы один робот мог выполнять задачу, нужно достаточно большое количество людей», — сказал Макар в интервью Radio NV.

Реклама

Боец 3-й ОШБр перечислил, какие специалисты необходимы для применения НРК. По его словам, это дежурные командиры подразделения, экипаж, который состоит из трех-четырех человек, водитель, который обеспечивает доставку этого робота в определенную точку и вывоз, мастерская, обслуживающая НРК, когда он повреждается, ломается или его подбивает противник, специалисты из сферы IT и программного обеспечения, специалисты по электронике, слесари, сварщики и другие специалисты.

Читайте также:
«Мы на шаг впереди РФ». Нет такой работы, которую бы не выполнил наземный дрон вместо бойца — разговор с Электриком из 93-й ОМБр

«Поэтому для масштабирования роботизированных комплексов на поле боя нам нужно будет больше людей, чем задействовано на поле боя. Но мы за счет этого будем нести меньшие потери и во многом делать работу на поле боя более эффективной», — подытожил Макар.

Он, в частности, заверил, что турели будут стрелять точнее, чем пулемет в руках пехотинца.

«Если мы говорим о гранатометах, они будут точнее попадать. Если мы говорим о камикадзе, они будут более точно, эффективнее работать, например, чем привлечение той же самой артиллерии», — добавил боец Третьей штурмовой бригады.

https://www.youtube.com/watch?v=6edIsx_ZsdI

9 июля в Третьей Штурмовой бригаде сообщили, что без пехоты успешно атаковали позиции россиян на Харьковщине, применив для этого дроны и наземные роботизированные комплексы.

Вражеские фортификации атаковали FPV и наземными роботами-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции.

Читайте также:
«В 2026-й мы зайдем в другом статусе». Как Украина развивает наземных роботов, сколько это стоит и впереди ли РФ — интервью NV с производителем

По данным бойцов, оккупантов, которые уцелели, вывели к украинским рубежам и взяли в плен.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины НРК Третья штурмовая бригада Радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies