Как это происходило и в каком направлении будут развиваться наземные роботы, в интервью Radio NV рассказал Макар, воин 3-й ОШБр, командир взвода НРК роты БПЛА 2-го штурмового батальона

— Если очень коротко, операция происходила так, что НРК-камикадзе, маленькие машинки со взрывчаткой, заехали на вражеские блиндажи, развалили их. Потом начали разбивать оккупантов сверху наши воздушные дроны. В итоге это все вылилось в то, что оккупанты написали на какой-то бумаге и вывесили из блиндажа, что они готовы сдаться в плен. Я правильно понимаю, что вы непосредственно участвовали в этой операции?

— Непосредственного участия в ней я лично не принимал, но я занимался планированием и подготовкой экипажей, которые осуществляли эту задачу. И ее непосредственно выполняли мои боевые экипажи наземных роботизированных комплексов.

— Возможно, какие-то детали расскажете, какие-то важные акценты?

— В общем, если мы говорим об НРК в сегодняшнее время, НРК приобретает все больше направлений применения. Они используются как в логистике, так и в эвакуации, в огневом поражении, как наземные камикадзе, как боевые модули с пулеметами и гранатометами на борту.