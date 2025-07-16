Один из наземных дронов-камикадзе, которые бойцы Третьей штурмовой бригады недавно применили для штурма позиции россиян на Харьковщине (Фото: Кадр видео 3-тя окрема штурмова бригада via Telegram)

Командир взвода наземных роботизированных комплексов роты БПЛА 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Макар в интервью Radio NV рассказал, что в течение года НРК начнут осуществлять штурмы.

«Мы говорим через год. Я думаю, что это будет даже не через год, а в течение года. Лично в моих целях, в моих планах до конца этого года провести определенный ряд успешных штурмовых задач. Надеюсь, что увидите на медиаресурсах Третьей штурмовой бригады в ближайшее время еще одну успешную выполненную задачу», — сказал Макар в эфире Radio NV.

Он объяснил, что для полноценных штурмовых действий с помощью НРК с гранатометами, пулеметами и наземными дронами-камикадзе необходимы хорошая подготовка личного состава, который должен понимать тактику на поле боя, правильное планирование задачи и поддержка командования.

«Только с помощью объединения всех этих аспектов у нас будет эффективное выполнение штурмовых задач», — отметил командир взвода НРК.

Макар также рассказал, что в 3-й штурмовой бригаде активно применяют НРК для поддержки и прикрытия штурмовых групп, когда они зачищают те или иные территории.

«Движемся к тому, чтобы полностью проводить роботизированные штурмы, чтобы позже пехота просто заходила на зачистку или переместиться к этой территории. То есть мы движемся в том направлении, чтобы максимально снять с пехотинца работу», — заявил он.

Читайте также: ГУР опубликовало видео работы наземного робота Лють на Сумщине и перехват россиян после встречи с ним

9 июля в Третьей Штурмовой бригаде сообщили, что без пехоты успешно атаковали позиции россиян на Харьковщине, применив для этого дроны и наземные роботизированные комплексы.

Вражеские фортификации атаковали FPV и наземными роботами-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции.

По данным бойцов, оккупантов, которые уцелели, вывели к украинским рубежам и взяли в плен.