«Воевать будут только роботы». Производитель НРК прогнозирует ближайшее будущее, которое кажется фантастикой. Впрочем, у него весомые аргументы

Производитель наземных роботизированных комплексов рассказал NV, каким будет фронт через пару лет.

Через два-три года первая линия фронта будет полностью роботизированной: люди останутся только для технического сопровождения, а под огнем будут работать исключительно машины. Такой прогноз в разговоре с NV озвучил Юрий Порицкий, CEO компании DevDroid, производящей наземные роботизированные комплексы (НРК).

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«Воевать будут только роботы. Первой линией будут исключительно роботы. Люди, как техническое сопровождение: что-то ломается, надо починить, поменять. Но под огнем людей не будет», — объясняет Порицкий.

За 2025 год в армию поставлено почти 15 тыс. НРК, на 2026 год запланировано более 20 тыс. По данным платформы Brave1, более 270 украинских компаний готовят такие разработки.

Сейчас до 80% миссий НРК — это логистика: доставка еды, воды, боеприпасов и FPV-дронов на позиции. Еще 20−30% - эвакуация раненых. Средняя «живучесть» одного робота — семь-восемь поездок на ноль до поражения.

«Россиянам дешевле отправить людей. У нас нет людей, а мы делаем роботов», — констатирует Порицкий.

10 декабря 2025 года произошел первый в мировой истории задокументированный случай, когда наземный робот уничтожил бронетехнику в реальном бою. Украинский Droid TW 12.7 с пулеметом Browning поразил российский МТ-ЛБ со штурмовой группой.

«Масштабное применение Украиной таких машин является показательным и может привести к дальнейшим военным прорывам», — прокомментировал тенденцию Бен Барри из Международного института стратегических исследований (IISS) в интервью Associated Press.

Порицкий прогнозирует, что до конца 2026 года «килзона» — территория, где любое движение под прицелом, — расширится с нынешних 20 км до 50 км. Для этого НРК должны получить гибридные двигатели с запасом хода на 100 км и полуавтономные режимы движения.

Если Украина сможет вывести на передовую достаточное количество ударных беспилотных машин-роботов с пулеметами, то российские «мясные штурмы» на позиции превратятся в самоубийство. И тогда проблема мобилизации, нехватки людей и потерь на передовой будет выглядеть совсем иначе.